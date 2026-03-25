Todo en marcha para la celebración de la final de la Copa Galicia entre O Parrulo Ferrol y el Noia

Foto de familia de la presentación de la final de la Copa Galicia O Parrulo

Comienza la cuenta atrás para que O Parrulo Ferrol y el Noia Portus Apóstoli disputen la final de la Copa Galicia. Ambos clubes, que eran los claros favoritos para pelear por el título por su condición de competir en Primera División, se medirán el 1 de abril, a las 20.30 horas, en el pabellón Municipal de los Deportes de Pontevedra.

Aunque todavía quedan seis días para la celebración del encuentro, representantes de ambas entidades se desplazaron hasta la ciudad del río Lérez para presentar la que será la gran fiesta del fútbol sala gallego. Por parte del conjunto ferrolano acudieron la vicepresidenta Montserrat Rouco y el capitán Iván Rumbo. La dirigente indicó que “es una competición muy equilibrada en un gran día para el deporte gallego. Además, también es un orgullo para el club poder disputar esta final”.

Rumbo, por su parte, señaló que tiene muchas ganas de que “llegue ya ese día para poder disfrutar de este título autonómico ante un gran equipo. Esperemos poder cambiar la dinámica de las dos últimas finales”, haciendo referencia a las dos derrotas que cosechó O Parrulo en sus últimos duelos ante el Noia.