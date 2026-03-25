Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Parrulo Ferrol

Todo en marcha para la celebración de la final de la Copa Galicia entre O Parrulo Ferrol y el Noia

Ambos equipos acudieron a Pontevedra para presentar este encuentro

Redacción
25/03/2026 20:55
Foto de familia de la presentación de la final de la Copa Galicia
Foto de familia de la presentación de la final de la Copa Galicia
O Parrulo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Comienza la cuenta atrás para que O Parrulo Ferrol y el Noia Portus Apóstoli disputen la final de la Copa Galicia. Ambos clubes, que eran los claros favoritos para pelear por el título por su condición de competir en Primera División, se medirán el 1 de abril, a las 20.30 horas, en el pabellón Municipal de los Deportes de Pontevedra. 

Aunque todavía quedan seis días para la celebración del encuentro, representantes de ambas entidades se desplazaron hasta la ciudad del río Lérez para presentar la que será la gran fiesta del fútbol sala gallego. Por parte del conjunto ferrolano acudieron la vicepresidenta Montserrat Rouco y el capitán Iván Rumbo. La dirigente indicó que “es una competición muy equilibrada en un gran día para el deporte gallego. Además, también es un orgullo para el club poder disputar esta final”. 

Rumbo, por su parte, señaló que tiene muchas ganas de que “llegue ya ese día para poder disfrutar de este título autonómico ante un gran equipo. Esperemos poder cambiar la dinámica de las dos últimas finales”, haciendo referencia a las dos derrotas que cosechó O Parrulo en sus últimos duelos ante el Noia. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Foto de familia de la presentación de la final de la Copa Galicia

Todo en marcha para la celebración de la final de la Copa Galicia entre O Parrulo Ferrol y el Noia
Redacción
O Parrulo Lugo 2

O Parrulo se mete en la final sin sufrir
Redacción
Para Turbi, este encuentro es muy especial por ser gallego

O Parrulo Ferrol y un duelo trampa para ir a la final de la Copa Galicia
Iago Couce
Morgato fue el autor del primer gol del encuentro

O Parrulo Ferrol planta cara al líder en Murcia (3-2)
Iago Couce