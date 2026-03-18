O Parrulo se mete en la final sin sufrir

Iván Rumbo conduce la pelota ante un rival CEDIDA

O Parrulo Ferrol estará el 1 de abril en Pontevedra en el partido en el que se pone en juego la Copa Galicia. La cómoda victoria con la que saldó su encuentro de semifinales, el que lo enfrentó al Lugo Sala, le dio el acceso a la final del torneo autonómico. Allí se enfrentará a la otra escuadra gallega de Primera, el Noia Portus Apostoli, en busca del título copero

No tardó O Parrulo en reflejar sobre la cancha la diferencia de categoría que lo separa de su rival. Así, la escuadra de la ciudad naval marcó dos tantos de manera casi consecutiva para marcar el territorio. De todas maneras, la escuadra local no se vino abajo y, además de reducir distancias, apretó a su rival hasta conseguir el empate a menos de cinco minutos para llegar el descenso.

Este tanto fue el que hizo reaccionar a la escuadra visitante, que marcó un par de tantos antes del intermedio para encarrilar su pase. Además, sirvió para demostrar que, a poco que apretase el acelerador, su superioridad se notaba sobre la pista y se reflejaba en el marcador para dejar claro quién era el mejor.

El cuadro local entró a la segunda parte con la intención de complicarle las cosas al rival, pero este sofocó cualquier intento de rebelión con tres tantos casi consecutivos. Ahí se acabó el partido, porque apenas hubo ya nada.