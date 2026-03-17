O Parrulo Ferrol y un duelo trampa para ir a la final de la Copa Galicia

Para Turbi, este encuentro es muy especial por ser gallego Martín Barreiro

O Parrulo Ferrol afronta un partido trampa en la Copa Galicia. El conjunto de la ciudad naval se está jugando una plaza en la final de este torneo autonómico y lo hará ante un rival, el Lugo Sala, que conoce muy bien y que “jugará sin ningún tipo de presión y con ganas de dar la sorpresa” (20.45 horas, en el pabellón Municipal de los Deportes de Lugo).

Esa situación es un tanto incómoda para los pupilos de Gerard Casas que jugarán “un partido muy diferente a los del año pasado o a los de liga. Nos medimos a un oponente que tiene mucha ilusión y que es muy peligroso. Nosotros tenemos esa presión por ganar sí o sí. Hay que ser responsables y defender el escudo como se merece. Ojalá estemos mentalmente preparados para este encuentro. Espero que empecemos bien desde el inicio y que seamos el equipo que somos todas las semanas”, apuntó el técnico en la previa, algo con lo que está de acuerdo Turbi, que señaló que “tendremos que jugar a nuestro ritmo, que es de categoría superior, y darle la misma importancia que a un partido de liga. Además, los gallegos tenemos muchas ganas de jugar porque es un título muy importante”.

Gran oportunidad

Y es que en juego habrá una plaza en la final por la Copa Galicia –el otro equipo saldrá de la eliminatoria entre el Grupo Forma-T Vilalba y el Noia Portus Apóstoli, que jugarán a las 21.00 horas–, una competición que “es un privilegio jugarla. El año pasado me fastidió no pelear por el título porque tanto en Galicia como en Cataluña, de donde soy, es una suerte jugarla y más estar en un club como este que tiene opciones de ganarla. Es una oportunidad muy bonita para intentar conseguir un título”, apuntó un Gerard Casas que ya se podrá sentar en el banquillo después de cumplir los cuatro partidos de sanción que le impuso la Federación Española.

Asimismo, como apuntó Turbi, este encuentro “nos puede servir para recuperar sensaciones. Hicimos un buen partido contra ElPozo, pero no fue suficiente para ganar. Meternos en la final nos puede ayudar a volver a la senda de la victoria”. En esa misma línea habló su técnico, al que “no me gusta que nos digan que jugamos bien y nos feliciten perdiendo. Si que creo que dimos la cara y los jugadores hicieron un buen partido, pero no nos sirvió para volver a puntuar y hay que ganar como sea. Ahora tenemos una buena oportunidad para hacerlo”.

Eso, sin duda, habla muy bien del espíritu competitivo y autocrítico que tiene tanto él como el resto de sus jugadores. Quieren ganar cada partido para conseguir esa ansiada permanencia. Por ello, trabajan incansablemente “cada día para ser un poco mejores. Somos autocríticos, corregimos los errores que cometemos y trabajamos para llegar al siguiente partido de la mejor manera posible. Luego ya decidirá la pelota, pero si no hay trabajo previo, no sirve de nada”.

Afición

Ese espíritu es el que hace que la afición esté encantada con ellos. Por ese motivo, además de por la cercanía que hay con Lugo, es probable que acuda en masa a presenciar esta semifinal de la Copa Galicia en la que esperan que se vaya para las vitrinas de O Parrulo. El cuerpo técnico y la plantilla es consciente de eso por lo que les animan a que vayan. En este sentido, Turbi aseguró que “espero que venga todo el mundo a apoyarnos y animarnos porque seguro que nos van a dar muchísimo”, mientras que Gerard aseguró que “tenemos que aprovechar que este duelo, junto con el de Noia, es el más cerca que hay de Ferrol y se tiene que notar. Ojalá les podamos dedicar una victoria”, sentenció.

No lo tendrán fácil ante un Lugo Sala que también saldrá con esas ganas de derrotar a un equipo que conoce muy bien y ante el que no tendrá ningún tipo de presión, más allá de la que se impongan sus jugadores para conseguir dar la machada y tumbar a O Parrulo, cuyo gran objetivo de la temporada es conseguir la salvación en Primera División y seguir creciendo como club e institución.