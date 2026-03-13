O Parrulo Ferrol planta cara al líder en Murcia (3-2)

Morgato fue el autor del primer gol del encuentro ElPozo Murcia

No pudo ser. O Parrulo Ferrol salió a por todas en el Palacio de los Deportes, pero se topó con un ElPozo Murcia Costa Cálida intratable que, tras sufrir más de lo previsto y exhibir su calidad en tres acciones, se hizo con la victoria (3-2).

Tanto Gabi Penezio –que finalmente no viajó con permiso del club– como Gerard Casas habían avisado de que no había ninguna presión por enfrentarse al líder. Había que jugar de tú a tú y así lo hizo el conjunto ferrolano en un tramo inicial. Así, fue suya fue la primera ocasión a los 20 segundos, cuando Gonzalo Santa Cruz, tras un buen reverso, estuvo a punto de poner el primer gol del partido. A pesar de ese acercamiento, el cuadro murciano no se achantó, ya que replicó con tres ocasiones casi seguidas de Ricardo, pero Caio César desbarató con cierta soltura.

En esos tres minutos de partido se pudo comprobar que no iba a haber tregua, que los dos querían marcar cuanto antes para generar dudas a su rival. Las dos escuadras querían reinar en ese caos, que no hizo más que aumentar tras una ocasión de Diogo y la réplica de David Álvarez o un mano a mano de Ligeiro con Caio, en el que el brasileño se hizo enorme para salvar, nuevamente, a los suyos. El gol parecía que estaba muy cerca, sobre todo para un ElPozo, pero que se estaba haciendo de rogar.

Pol Cuairán –que volvió a dirigir al equipo por la sanción a Gerard Casas–, para paliar esos ataques cada vez más numerosos del equipo charcutero, cambió con frecuencia a sus pupilos. Quería meter piernas frescas, con las que defender a un alto nivel y hacer daño a la contra. Y su plan funcionó porque su equipo se sacudió esa presión murciana y pudo apretar más arriba para dificultar la salida del balón y no conceder tanto atrás.

Pero no sólo eso, sino que también llegó con mucho más peligro, sobre todo por medio de un Novoa, que avisó en dos ocasiones, pero sin tener la precisión necesaria para anotar el primer tanto de un partido muy disputado y con muchas alternativas.

Sin embargo, esa reacción casi se apaga cuando en el minuto doce, Miguel estuvo a punto de llegar a un centro medido de Rafa. Sin embargo, al jugador de ElPozo le faltó medio pie para conseguir contacto con el esférico, algo que agradeció el equipo visitante.

De igual manera, también se alegró de contar en sus filas con un Caio César que no estaba dejando pasar ningún balón para desesperación de David Álvarez. Después de estas dos acciones, Pol no tardó en pedir un tiempo muerto para cortar de raíz esa situación y que así los suyos respirasen.

Llegan los goles

Y esa decisión no pudo ser más acertada. Tras tres minutos de tanteo, una buena combinación entre Morgato e Iván Rumbo acabó con un envío del capitán al brasileño, que fue derribado en el área. Todo el mundo pensó que los colegiados iban a señalar la pena máxima, pero la fortuna le había sonreído al "10" parrulo, ya que al caer el balón le golpeó en la espalda y se introdujo en la portería para alegría de los visitantes.

Con todo, esta poco duró. Concretamente 20 segundos, que fue el tiempo que tardó ElPozo en forzar un saque de banda. Hasta allí se dirigió la perla murciana Meseguer, que puso un balón perfecto para que Ricardo Mayor rematase de tacón y pusiese la igualada. Pero la cosa no quedó ahí porque cuando quedaban unos segundos para el final de la primera parte, después de otra acción de estrategia, Bebe puso el 2-1 tras un disparo desde la frontal en el que contó con la ayuda de Caio, a quien se le escapó el balón de las manos. Fue un golpe duro, pero todavía había 20 minutos para remontar el partido.

Para conseguirlo había que salir a morder en la segunda mitad y eso fue lo que intentó O Parrulo. Salió convencido de ello, pero rápidamente su confianza se minó, primero con una gran acción de Ricardo, que salvó Caio y luego con el tercer tanto tras una pérdida de Novoa que aprovechó Rafa tras una gran asistencia de Ricardinho. Aún quedaba partido, y los de Pol Cuairán no se iban a rendir tan fácil, como demostró Malaguti con tres buenas intervenciones que no fueron dentro. Eso levantó un poco la moral de sus compañeros, que estaban algo tocados con ese 3-1.

Aunque no fueron capaces de crear mucho más peligro, sí que evitaron el de ElPozo, a excepción de una gran acción de Ligeiro, que no acabó en la portería por muy poco. Los parrulos siguieron intentándolo y lograron marcar, tras una buena acción de Novoa que remató Diogo. Sin embargo, el brasileño le había dado con la mano y los colegiados lo anularon de manera correcta. Aunque fue un golpe no haber anotado, renovó los ánimos ferrolanos, que sabían que le podían hacer daño al intratable líder. Pero también al revés, como recordó Ligeiro con un disparo a la madera cuando todo el pabellón cantaba gol.

Además, acto seguido, cometieron la quinta falta por lo que no pudieron morder tanto y eso lo notaron. Por este motivo, Pol no tardó en poner a Novoa como portero-jugador para tener más posesión y tratar de remontar. Con todo, al inicio no funcionó por lo que cambió al de Benavente por Niko Vukmir en esa situación y le salió bien, ya que el croata puso el 3-2 con un disparo. Aun así, quedaba marcar otro tanto. Lo intentó hasta el final, pero Henrique evitó cada uno de los intentos ferrolanos y permitió que su equipo se llevase los tres puntos.