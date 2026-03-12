Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Parrulo Ferrol

ElPozo Murcia y O Parrulo Ferrol, duelo de hondas de Primera

Los de Casas, que a punto estuvieron de sorprender al líder en la primera vuelta, no cierran esa puerta para sumar los tres puntos

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
12/03/2026 17:03
Penezio, durante el choque ante el Valdepeñas
Penezio, durante el choque ante el Valdepeñas
Emilio Cortizas
La sorpresa no pudo llegar a principios de noviembre en A Malata. Una fecha en la que en la primera vuelta O Parrulo Ferrol y ElPozo Murcia se veían las caras y en la que los de Gerard Casas se quedaron compuestos y sin puntos en los últimos segundos (3-4).

Y si bien en esta segunda parte de la competición gran parte de esa afición ferrolana no estará este viernes en el Palacio de los Deportes –19.15 horas–, sí que estará el recuerdo de esa casi victoria ante el líder de Primera División. “En casa o fuera cambia mucho. Ese día hicimos un partidazo, estuvimos muy bien. Nos paran un penalti a falta de cinco minutos con empate, nos marcan a falta de pocos segundos...”, recordaba el técnico, para apuntar que “creo que el partido no se va a parecer, porque nosotros tenemos que intentar proponer un partido diferente”. Eso sí, aunque el guion del duelo cambie, la puerta a la sorpresa permanece abierta. “Esa opción y la de ganar siempre están, y más en nuestro deporte”, añade.

El conjunto ferrolano llega a la casa del primer clasificado un punto más cerca de la salvación u otro más alejado del descenso. Un empate que se sumaba a los otros tres ya firmados por O Parrulo en duelos precedentes, por lo que si bien, con este paso a paso, las cuentas les siguen saliendo a los de Casas para mantener su plaza, sumar de tres aceleraría este proceso, permitiendo además mirar un poco más arriba. “Ante el Ribera Navarra nos quedamos cerca de los tres puntos”, relataba el jugador Penezio, “fue un partido muy duro”. Y de igual o más dureza será asimismo el choque de este viernes ante ElPozo ante un equipo que “sabemos que es buenísimo”, añadía el futbolista.

Mirando el lado positivo de estas últimas igualadas, especialmente en los que respecta al “golaverage” con sus perseguidores “la dinámica es buena, el trabajo del día a día es buena y ahora a intentar sumar lo más rápido para intentar certificar el objetivo. Vienen partidos muy difíciles”, apuntaba el técnico catalán. “ElPozo está haciendo un temporadón espectacular, pero no hay presión. Hay que intentar ser nosotros mismos, hacer el mejor partido que podamos, estar perfectos en todas las situaciones. Iremos con esa mentalidad”, añadía el entrenador.

Un grupo murciano que viene de encadenar tres triunfos consecutivos, resarciéndose así del traspié ante el Manzanares a mediados de febrero, en la que fue su segunda derrota de la competición.

Un desplazamiento complicado pero en el que los ferrolanos podrán sentir en la distancia el apoyo de la afición. Una hinchada que, en caso de no poder viajar, podrá reunirse para ver a los suyos en los establecimientos colaboradores con la entidad deportiva. El Rincón de Manu, Avanti Ferrol y Cafetería Golden se vestirán de gala, una vez más, para ver como el David ferrolano doblega al Goliat murciano.

