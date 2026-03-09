Gonzalo Santa Cruz podría cambiar Ferrol por Murcia

Gonzalo Santa Cruz, durante el encuentro ante el Ribera Navarra Jorge Meis

Que O Parrulo Ferrol es uno de los equipos que más ha llamado la atención esta temporada es algo indudable. A pesar de su condición de recién ascendido, el club de A Malata tuvo oportunidad de meterse en la Copa de España y está a punto de conseguir la salvación, tras una campaña en la que ha conseguido tumbar a potencias como Palma Futsal o empatar con el bicampeón liguero Jimbee Cartagena.

Todo ello no ha pasado desapercibido, ni para la afición ni para los equipos rivales, que ya están buscando la manera de pescar a algún cuadro de la ciudad naval. Uno de los que más ofertas tiene es un David Novoa, que recientemente se proclamó campeón de la Eurocopa con España, por lo que será muy difícil retenerle aunque el jugador está muy contento y todavía tiene contrato con el equipo para la próxima temporada. La otra pieza deseada es un Gonzalo Santa Cruz que también tiene muchas parejas. Sin embargo, como apuntó el periodista Gustavo Muñana, el pívot parece que lo tiene hecho con ElPozo Murcia Costa Cálida para la próxima temporada, al que se podría incorporar gratis debido a que en junio acaba su vinculación con el club ferrolano.

En caso de concretarse, el coruñés, que ya tuvo ofertas del Valdepeñas, entre otros equipos, abandonaría la disciplina parrula después de dos años muy buenos para recalar en el actual líder de Primera División y, casualmente, el rival al que se medirá el conjunto ferrolano este viernes. Ese partido, sin duda, será especial tanto para él, ya que puede jugar ante su nuevo equipo, como para el propio cuadro de la ciudad naval que podría conseguir la ansiada permanencia en caso de sumar los tres puntos en el Palacio de los Deportes.

Golpe duro

La marcha de Santa Cruz sería una noticia muy dura para O Parrulo, pues el equipo perdería a una de sus principales referencias. Ya lo demostró la temporada pasada cuando recaló procedente del Betis en A Malata. En esa campaña, contribuyó mucho a que el equipo ferrolano lograse un ascenso que no era esperado por casi nadie. Gran parte de la culpa la tuvo el pívot, que anotó quince goles entre la liga regular y el playoff, además de repartir numerosas asistencias o abrir muchos espacios que sus compañeros aprovecharon para marcar o generar ocasiones de peligro.

Este año, el jugador dio un paso más en su evolución y mejoró mucho más su juego. Además de dominar el arte de jugar de espaldas a portería, continuó mostrando su buen olfato goleador. En los 21 partidos que ha disputado hasta el momento, marcó once tantos, sólo cuatro menos que Diogo, que es el máximo realizador del equipo y el quinto del campeonato. Asimismo, también mejoró en el tema asociativo y en la faceta defensiva, algo que le costaba más. Eso sí, sigue demostrando ese fuerte carácter que le ocasiona ver muchas tarjetas, la mayoría por protestar reclamando faltas que en su mayoría son, pero no se las pitan por su gran tamaño.

Toda esa evolución no pasó desapercibida para nadie, especialmente para los ­seleccionadores nacionales sub 21 y absoluto. Los dos pusieron sus ojos sobre la joven perla herculina, como demostraron las llamadas para ir convocado el pasado mes de diciembre. Aunque finalmente no acudió con la absoluta –Novoa sí que fue y acabó conquistando la Eurocopa–, Gonzalo fue con la sub 21 para disputar dos amistosos ante Marruecos, en los que logró estrenar su cuenta goleadora tras anotar dos goles. Esa situación, además de suponer una alegría tanto personal como para todo el equipo, es una recompensa a su trabajo realizado bajo las órdenes de Gerard Casas.

El técnico, siempre que puede habla maravillas de su jugador, espera que esa marcha no se produzca, aunque seguro que ya está pensando cómo reforzar al equipo de cara a la siguiente campaña, pues sabe que será muy difícil retener a los grandes talentos que tiene, debido al potencial económico del resto de equipos. Con todo, esto es adelantar acontecimientos pues no hay nada cerrado oficialmente. Habrá que esperar para conocer que pasará finalmente.