O Parrulo Ferrol-Ribera Navarra: Un duelo clave para la permanencia

Malaguti, en acción, espera conseguir su primer gol con O Parrulo ante su exequipo Emilio Cortizas

Aunque todavía quedan muchas jornadas, O Parrulo Ferrol ya afronta su primera final. Un encuentro en el que puede dejar encaminada su permanencia en Primera División. Para ello deberá superar a un ATP Iluminación Ribera Navarra (19.00 horas, en A Malata), que si bien ocupa la última posición, es un equipo con mucho talento y que puede crear muchos problemas.

Por ello, ni Malaguti ni Gerard Casas se fían del tipo de encuentro que se van a esperar hoy. El pívot apuntó que “es cierto que es un partido especial porque me reencuentro con compañeros que son amigos, pero lo afronto como otro cualquiera porque necesitamos ganar para darle una alegría al club”. Su entrenador, por su parte, comentó que “aunque todos los choques son importantes, es este el que más porque ellos vienen de ganar después de muchas jornadas y quitarse ese bloqueo mental. Seguramente va a ser un partido complicado”.

Y así será puesto que es una escuadra con mucha calidad, que no están en su mejor situación porque no le están saliendo las cosas, pero compiten en todos y en cada uno de los enfrentamientos que tienen. De hecho, el propio O Parrulo lo comprobó en la primera vuelta en el que a pesar de vencer 3-5, “nos lo hicieron pasar muy mal. Con el balón en el pie son muy buenos y ese talento que atesoran marca la diferencia en los pequeños detalles. Seguramente tengamos que defender más de lo que la gente se piensa, pero también tenemos que ser nosotros mismos y aprovechar las oportunidades de las que dispongamos”, dijo el técnico.

Lo cierto es que en los últimos encuentros sí que las están aprovechando, aunque no están consiguiendo los resultados necesarios –acumulan tres empates seguidos–. Con todo, Gerard está contento porque considera que “el equipo ha hecho buenos partidos. Estamos entrenando y compitiendo muy bien. Les veo muy metidos y estoy seguro de que se verá nuestra mejor versión”. Eso también lo piensa un Malaguti que no deja de crecer con cada minuto que juega, pero se le resiste el gol, algo que “está en mi cabeza, esa ansiedad por marcar porque me han fichado para ayudar al equipo ofensivamente, pero estoy seguro de que con trabajo llegarán”.

Sin duda, sus tantos y los de sus compañeros serán muy importantes para que el conjunto de la ciudad naval pueda conseguir esa permanencia que tanto está buscando. Primero quiere llegar a esos 30 puntos que la dan virtualmente y luego crecer a partir de ahí. Por ello, esperan que este encuentro ante el Ribera Navarra caiga de su lado. No sólo por su trabajo, sino por el apoyo de una afición que tanto el técnico como el jugador espera que “sea el factor determinante para conseguir estos tres puntos que son tan importantes para nosotros”, indicaron los dos miembros de O Parrulo.