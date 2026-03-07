O Parrulo aterriza de emergencia con un empate ante el Ribera Navarra (4-4)

Las individualidades de Novoa no sirvieron para lograr el triunfo Emilio Cortizas

Quien pensase que con la diferencia en la tabla clasificatoria O Parrulo ya tenía gran parte del encuentro ganado, se desviaba el camino. Ya avisaba Gerard Casas, antes de recibir al Ribera Navarra, de la complejidad del partido, del rival y recordando el duro encuentro de la primera vuelta.

El hecho de que los naranjas ocupen la última posición de la tabla no facilitó, si así se puede decir, el duelo de los de nuevo dirigidos por Pol en el banquillo. Al contrario. Los visitantes querían más para salir del pozo y así se lo hicieron saber a los parrulos en casa. Sin embargo fue O Parrulo el que salió con más mordiente, con más presión arriba ante las tímidas llegadas del Ribera Navarra.

Tímidas eran sólo estos primeros acercamientos, ya que los dirigidos por Juanito no se achantaban ante la formación ferrolana candidata al playoff. Fue el internacional Novoa el que “hirió” primero al meta Raúl, en un lanzamiento demasiado centrado y bien protegido por el visitante. Y si esta no entró tampoco lo hizo un lanzamiento de una falta lateral rematada por Orzáez, asimismo con frenado del portero amarillo. O Parrulo puso las ocasiones, y el Ribera Navarra el acierto. Una contra visitante tuvo el premio de la diana de Fabinho con un lanzamiento que, a pesar de dar en Starna, terminaba en la red parrula (0-1).

Era el minuto 4 y los planes ferrolanos se desviaban, sólo un poco, del inicial. Ahora era el Ribera Navarra el que subía la presión. Con el marcador a favor y poco que perder, los visitantes jugaban sus cartas a la perfección en una primera mitad que resultó maratoniana y exigente. Mykytiuk vio cómo la pierna del argentino evitaba el segundo y Malaguti se convertía en protagonista... para mal.

O Parrulo provocaba una peligrosa falta en la frontal y, a continuación una pérdida que terminaba en otra ocasión a balón parado para los visitantes. Una jugada ensayada frenada por el pulpo Starna. Y en este encuentro a trompicones, tras los intentos de Santa Cruz y Jhoy, llegó el acierto y el error al mismo tiempo. El acierto de un bien colocado centro y el fallo en el despeje de João, enviando el balón al fondo de su propia portería. No se había llegado al ecuador y el ascenso por la victoria ya se estaba haciendo duro para ambos.

Tanto que llegaron prácticamente dos tiempo muertos consecutivos para refrescar ideas y estrategias. El Ribera Navarra optó por el juego de cinco para desatacarse, mientras que los ferrolanos buscaban esa sexta falta que finalmente llegó. El especialista Diogo fue el encargado de este primer lanzamiento con el que O Parrulo se puso por delante (2-1).

Eso sí con revisión incluida para alargar todavía más una primera parte que casi llegó a la hora de juego. Nueva estrategia de portero-jugador y nuevo doble penalti para los ferrolanos. En esta ocasión paró el meta visitante. Una recta final excesivamente emocionante para lo visto hasta ese momento. Y es que si O Parrulo se adelantaba a balón parado, también quería el Ribera Navarra. Unos “celos” que se aplacaron con una amarilla para Starna y un penalti que intentó, sin fortuna, frenar el brasileño Caio César. Era el 2-2 en A Malata .

Un empate que a punto estuvieron deshacer a duo Santa Cruz y Turbi y otro lanzamiento de doble penalti que, de nuevo y para tristeza momentanea de la grada, erró Diogo.

Los agónicos últimos segundos, siguiendo la tónica de los minutos precedentes, fueron otro correcalles. Con Anás casi anotando el tercero y Novoa cogiendo el relevo para O Parrulo. Ambos sin éxito y para irse a los vestuarios.

Río revuelto

El Ribera Navarra parecía haber encontrado las vías de agua en la fragata parrula y estaba dispuesto a hacer más. Así, los de Juanito salieron a cañonazos en una segunda mitad que comenzó con los naranjas poniendo la intensidad y las llegadas. Mientras O Parrulo tenía en Novoa a su principal salvavidas. Si bien no fue el de Benavente el que desequilibró la balanza.

Fue el coruñés Santa Cruz el que, con una genialidad y un tiro que limpidió la escuadra navarra hacía el 3-2 para regocijo de la grada ferrolana, un tanto inquieta por el transcurso de un partido en el que, en el otro lado, Starna evitaba una y otra vez una diferencia mayor. Los destellos de calidad parrula no servían ante un Ribera Navarra vestido en A Malata de naranja mecánica, sin la presión de su posición de colista y sin perder los papeles. En un juego muy descontrolado en muchos momentos, era este río revuelto en el que los visitantes pescaban más. Y, de hecho, capturaron el tercero. Con un Starna adelantado, el robo visitante lo envolvió para regalo, de nuevo, Fabinho, con un tiro a portería vacía y el empate en el electrónico ferrolano (3-3).

Faltaban menos de diez minutos y O Parrulo buscaba soluciones más allá de las individualidades de los suyos. Los intentos de Malaguti seguían sin fructificar y el único seguro era Starna bajo palos. La rápida contra de Novoa lo fue tanto que Penezio no fue capaz de frenar para rematar su pase. Y tras esta ocasión perdida, A Malata enmudeció cuando el colegiado señaló un posible penalti en contra que, tras la pertinente revisión, se quedó en amarilla a Santa Cruz y falta peligrosa con espectacular parada del argentino.

Unos poco más de tres minutos finales en los que O Parrulo pareció soltar lastre, volando ahora con un poco más de ligereza a por el triunfo. Y el encargado de aterrizar el pájaro ferrolano en la pista hacia la victoria fue Orzáez. El capitán enganchó la pelota casi a media pista aprovechando el juego de cinco visitante para hacer el 3-4 con los aplausos de la afición. Si bien poco duró la alegría local, ya que prácticamente en la siguiente jugada, Terry provocó el silencio en A Malata, con una diana a falta de poco más de medio minuto para el final. Una igualada dolorosa para los ferrolanos pero que refleja lo visto en el largo choque en la ciudad naval, en uno de los encuentros menos brillantes de los ferrolanos en casa.