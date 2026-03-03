Dos goles y una estela que llevan a Novoa al cinco ideal

El futbolista parrulo tuvo una destacada actuación ante el Valdepeñas Emilio Cortizas

Los galones de campeón de Europa se hacían notar cada vez que David Novoa entraba a pista en el, finalmente, un poco más dulce encuentro ante el Valdepeñas. La calidad, desborde, rapidez y visión de juego del ala de Benavente fueron clave para que los suyos arañasen un punto en casa (4-4). Suyo fue la primera diana parrula (1-1) y asimismo su justa presencia en el segundo palo en los últimos segundos le dio a los de Casas un muy celebrado punto a tenor de las circunstancias del partido.

Su omnipresencia y peligro cada vez que entraba en pista le ha valido al jugador de O Parrulo una nueva incorporación en el quinteto titular de la Federación Española, la segunda en esta campaña tras la vivida el pasado mes de septiembre, tras ser asimismo el mejor pívot de una primera jornada con victoria ferrolana ante el Family Cash Alzira (8-3).

Novoa toma el relevo en este equipo ideal de su compañero Mati Starna, que asimismo podía haber vuelto a repetir como el mejor meta tras el duelo ante los de Ciudad Real, que fue el portero más destacado en la jornada anterior. Fecha en la que asimismo, el duelo ante el Córdoba finalizó con otro empate. La actuación de Novoa fue también la más valorada por público y medios, recibiendo el Premio Hyundai con un pleno de puntos, consiguiendo 18 de los 18 posibles. El propio Starna, con siete, y Diogo, con cinco, conforman la triada en esta tabla en la que también recibieron puntos Malaguti, Rubén Orzáez y Santa Cruz.

Entradas para el Ribera Navarra

Los parrulos tienen la ocasión, de nuevo en casa, de seguir colocando nombres en este mejor equipo, en esta ocasión con el Ribera Navarra como rival el sábado –19.00 horas–. Un duelo para el que ya están a la venta las entradas.

Unas localidades que podrán ser bonificadas –cinco euros– adquiriéndolas online la masa social –una por persona–. Con entrada gratuita para socios, jugadores, monitorado y menores de cinco años, el resto de público tendrá que abonar doce euros, los mayores de edad, y siete los menores.