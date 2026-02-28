O Parrulo más internacional rescata un punto en un final de infarto ante el Valdepeñas (4-4)

Vukmir fue el encargado de anotar el segundo gol ferrolano Emilio Cortizas

Era la tarde de enmiendas, de redención. Pero al entrar a la pista parecía que la herida firmada en la primera vuelta se reabría. El Valdepeñas se hacía con los primeros balones y ocasiones en A Malata, con José Mario como protagonista y con el meta Starna, de nuevo, convirtiéndose en pulpo.

Sin embargo, los tentáculos del argentino no alcanzaron para evitar el primero visitante. Y es que, precisamente, fue cuando el portero estaba adelantado cuando llegó la diana de Torres en el minuto 3. Fueron momentos en los que la presión visitante causó mella en la formación ferrolana, hoy dirigida por Pol Cuairán en el banquillo –con Casas arriba en la grada de A Malata–.

El Valdepeñas siguió con su pico y pala, en esta ocasión con un fuerte tiro lejano de João Silveira que frenaba la pierna del meta argentino. No se habían cumplido cinco minutos y el ritmo era frenético. Malaguti tuvo las más claras hasta ese momento para O Parrulo, la primera por el lateral cuando casi se cantaba gol en A Malata, para, a continuación seguir con peligro frente a la meta visitante. Y si bien parecía que los ferrolanos estaban despegando, ahí estaba el Valdepeñas para cortar alas con un robo que finalizó en las botas de Nicolás y, una vez más, con Starna como pared entre los visitantes y la victoria.

Diogo hizo el avance de lo que sería el empate en A Malata, protagonizado por campeón europeo Novoa. Un saque de esquina y un acertado remate colocaron el 1-1 en el minuto 8. Mientras, Starna seguía a lo suyo para que la diferencia no aumentase y sus compañeros pudiesen seguir trabajando en ataque. Jhoy y Morgato recogieron este guante ofensivo, así como un recién entrado Iván Rumbo. Un marcador que no se movió, a pesar de los momentos de calidad y conexión protagonizados por Santa Cruz y Diogo. Este último lanzando una falta recogida por un Novoa al que le faltó pista para rematar.

De medallista a medallista, un golazo de Vukmir en la reanudación, asimismo tras otro córner, ponía por delante a los ferrolanos en lo que parecía la remontada. Si bien el juego y el ambiente se fue enrareciendo, especialmente por unas protestadas decisiones arbitrales. Y quizá un tanto descentrados por esto, un primer error ferrolano en forma de mal despeje de Penezio entró en la meta de Starna para el empate (2-2).

Malaguti entró de nuevo para intentar revolucionar a los suyos, pero otra vez sin fortuna y con paradón de Borja incluido. Si bien, y otra vez tras un córner, el marcador cambió otra vez a favor de un Valdepeñas que quería otra victoria. Nicolás hizo el 3-2 en el 27 y ni la peligrosa falta botada por Orzáez, y rematada por alto por Santa Cruz, ni una grandísima volea posterior, ni las dos siguientes de Novoa, entre otras muchas parrulas movieron el marcador.

El de Benavente tuvo asimismo en sus botas un grandísimo pase al que no llegó a rematar Turbi. Y en esa infinita lista de ocasiones que se perdían entre los gritos de la afición llegó un nuevo jarro de agua fría para los locales. Un nuevo gol en propia puerta, ahora de Orzáez, en otro fallido despeje (2-4). O Parrulo lo intentó de cinco y su ocasión llegó con la sexta falta del Valdepeñas.

Diogol no falló esta... pero sí la siguiente. La séptima visitante con otro lanzamiento de doble penalti que, en forma de cruz, paró Borja. Quedaban 30 segundos y un mundo para ambos. O Parrulo conquistó esa primera mitad del globo con un golazo de Novoa, camuflado a la perfección en el segundo palo para recibir el balón de Diogo. Las cifras se ponían del lado ferrolano. 4-4, 22 segundos y tiempo muerto. Lo intentó el ahora fénix ferrolano, pero la última a la media vuelta de Jhoy se quedó en tierra de nadie, pero entre aplausos de una A Malata entregada.