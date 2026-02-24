Mati Starna, escogido como mejor portero de la jornada

Mati Starna, durante un partido con O Parrulo Jorge Meis

Uno de los grandes responsables de que la temporada de O Parrulo Ferrol esté siendo tan buena y estén logrando tan buenos resultados se debe, en parte, a Mati Starna.

El meta argentino ha dado un paso de gigante en este regreso a Primera División y se ha convertido en uno de los porteros más destacados de la competición. Gracias a sus paradas, el conjunto ferrolano pudo conseguir muchos puntos, el último ante un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que apretó mucho y le obligó a sacar su mejor versión. Esa gran actuación le valió para, por segunda vez este año, entrar en el mejor quinteto de la jornada. En esta ocasión, le acompañan Bebe (ElPozo Murcia), Pani (Movistar Inter), Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior) y Dani Saldise (Osasuna Magna).

Localidades

Aprovechando ese galardón, el club ferrolano, que celebró esa inclusión, sacó a la venta las entradas para el partido de esta semana frente al Viña Albali Valdepeñas, que se disputará este sábado en A Malata (19.30 horas). Debido a la importancia del choque, el club indicó que todos los abonados podrán comprar, sólo de manera online, una entrada bonificada para un amigo a cinco euros.

De igual manera, recordaron que tanto los socios, como los jugadores, jugadoras y monitorado de la Escuela, así como los menores de cinco años, entrarán gratis, mientras que los adultos, si la adquieren a través de la web oparrulofs.compralaentrada.com deberán pagar doce euros –quince si es en taquilla– y los sub 18 siete –diez, en caso de adquirirla en el pabellón de A Malata–.