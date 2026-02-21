Trabajado punto de O Parrulo Ferrol en Córdoba (1-1)

Novoa, en tareas defensivas, anotó el tanto del empate Córdoba Futsal

O Parrulo Ferrol consiguió un trabajado punto ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, tras un partido en el que reinaron las defensas y la falta de acierto (1-1).

El inicio del encuentro no fue fácil para los de Pol Cuairán, pues se toparon con un cuadro local que llevaba dos meses sin ganar en casa y querían dedicarle la victoria a su afición.

Eso provocó que saliesen con un poco más de intensidad y acechasen la portería de Mati Starna. Sin embargo, Carlos Gómez, en dos ocasiones, pudo adelantar a los suyos, pero no estuvo acertado. Como tampoco Diogo en la única clara que tuvo O Parrulo en los primeros instantes. Con el paso de los minutos, los ferrolanos se sacudieron esa presión o eso pareció porque el Córdoba redobló esfuerzos y tuvo su premio, gracias a una falta, la quinta, que convirtió Carlos Gómez. Pero la cosa no acabó ahí, porque en la siguiente acción estuvo a punto de llegar el 2-0, pero el doble penalti de Murilo se marchó rozando el palo.

Lo cierto es que esas acciones, aunque le hicieron daño porque no podían defender como antes y ahora iba perdiendo, también les sirvió al cuadro visitante para despertar. A partir de ese momento y hasta el final de la primera mitad, O Parrulo se encontró más cómodo y creó más ocasiones, pero sin acierto. Esto se vio muy claro en la última jugada cuando el disparo de Novoa se fue lamiendo el poste cuando ya había superado a Fabio. Había brotes verdes, pero había que remar en la segunda parte para llevarse los tres puntos.

Y así lo hizo. Salió a morder y tuvo varias ocasiones, la más clara una de Gonzalo que se marchó ligeramente alta. Eso dio más impulso a los suyos, que encerraron a un Córdoba que estaba cómodo defendiendo su renta. Los minutos fueron pasando y el conjunto de la ciudad naval no era capaz de anotar. Si no era Fabio era la madera quién lo impedía. Eso comenzó a hacer mella en los visitantes, que se lamentaban de su mala suerte.

Mientras, los locales fueron recuperando esa confianza de la primera mitad y empezaron a acercarse, sobre todo a través de salidas rápidas tras robos de balón, a la meta de Starna con más peligro. Esa situación no sólo aumentó esa sensación de impotencia de O Parrulo, sino que les metió ese miedo en el cuerpo de que no se podían descuidar atrás.

Pero cuando peor estaba, llegó la fortuna ferrolana. En una jugada sin aparente peligro, Novoa recibió el balón y lo mandó para Malaguti, pero este no llegó. Sin embargo, cogió despistado a Fabio, que no pudo detener esa pelota mansa que se introdujo en su portería.

Ese tanto rompió el partido. Pues el Córdoba se lanzó al ataque para recobrar su ventaja, pero el larguero evitó el tanto de Pesci cuando todo el mundo cantaba gol. Ahí, comenzó a apretar Vista Alegre, pues veía la victoria cerca. Pero O Parrulo sacó su mejor versión defensiva para aguantar el resultado. Los locales arriesgaron más en los últimos instantes, pero fueron los visitantes quienes tuvieron el 1-2, pero la vaselina de Niko Vukmir no entró y el partido terminó con un trabajado empate por parte de ambos conjuntos.