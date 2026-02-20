O Parrulo Ferrol, fin del ensayo e inicio del show en Córdoba

Malaguti trata de batir a Frezzatto Emilio Cortizas

El ensayo de O Parrulo Ferrol tras el largo parón por la Eurocopa terminó con el empate que los de A Malata cosecharon delante de su afición ante el Industrias Santa Coloma (2-2). Un encuentro en el que los de Casas se “pusieron a tono” para afrontar la parte final de la competición, en la que pocos puntos puede dejar escapar si quiere seguir mirando hacia la parte alta de la tabla clasificatoria.

Con dos puntos por el camino, no será de lo único de lo que, por momentos, se acuerden los parrulos, ya que para el enfrentamiento de este sábado ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad –20.00 horas, pabellón de Vista Alegre– no podrá estar en el banquillo, precisamente, el técnico Gerard Casas, cumpliendo el primero de sus cuatro partidos de sanción.

No estará a pie de pista, pero sí siguiendo lo más cerca posible a los suyos y ayudando a su segundo Pol Cuairan, de cara, especialmente a arreglar las cosas vistas ante el Santa Coloma “especialmente en la primera parte”. Y es que los ferrolanos “teníamos muchas cosas que corregir y hay que espabilar, la competición no para”, sentenciaba el castigado entrenador. Así, tras esa, por así decirlo, semana y duelo de adaptación a liga y ritmo competitivo, comienza un nuevo espectáculo. Y lo hace ante un grupo cordobés que, como analiza el preparador “penaliza muchísimo lo que le regalas, aprovecha muy bien los errores y saben muy bien a lo que juegan”.

Además, la formación cordobesa llega con los galones de haber doblegado al actual campeón liguero, el Jimbee Cartagena, lo que le permitía además sumar su segundo triunfo consecutivo en liga. Así, ahora busca volver a ganar en casa, mientras que los parrulos, por su parte, otean la tercera jornada puntuando. Eso sí, en lugar de uno como hace siete días, de tres para regalárselos, aunque sea en la distancia, a la afición. “El otro día no pudimos conseguir la victoria y nos ayudaron en la remontada”, señalaba Casas.

O Parrulo Ferrol y Gerard Casas reciben un envenenado "regalo" de Reyes Más información

Uno de los pilares parrulos y capitán de la formación, Rubén Orzáez, no lo dudaba al afirmar que “es complicado volver a la competición tras mes y medio sin jugar”. Y al igual que su técnico, lo tiene claro “esto no espera por nadie”. Así, O Parrulo tiene que volver a calentar alas cuanto antes y que mejor forma de hacerlo ante un rival al que ya ganó en la primera vuelta y con el que está empatado a puntos de cara a romper esa igualdad.

“Cometen muy pocos errores y aprovechan los de su rival”, señala Orzáez, consciente, al igual que sus compañeros, de que se medirán a una formación muy complicada de batir –son el quinto equipo que menos encaja, si bien por contra, también uno de los que menos marca–. “No ha encajado goles ante rivales como Cartagena o Valdepeñas”, recuerda el capitán, “y eso habla muy bien de ellos”. De lo que también habla bien de O Parrulo es una incansable afición que, aun en la distancia, seguirá sin duda el encuentro de su equipo, para, aunque sea en la distancia, este note su apoyo. “Que estén con nosotros”, pedía Orzáez.