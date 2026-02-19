Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol y Gerard Casas reciben un envenenado "regalo" de Reyes

El técnico del equipo ha sido sancionado con cuatro partidos por las declaraciones realizadas tras el duelo ante el Jaén

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
19/02/2026 15:44
Fútbol sala. O Parrulo contra Industrias Santa Coloma
El preparador, dirigiendo a los suyos en A Malatta
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Con un envenenado "regalo" de Reyes se acaba de encontrar O Parrulo más de un mes y medio después de esa ahora poco festiva fecha para la entidad de A Malata. Una jornada en la que el equipo ferrolano recibía en casa al Jaén Paraíso Interior y cuyo turbio desenlace –con una derrota por 4-5 en el marcador y con declaraciones cruzadas por parte de ambos equipos– ha conocido ahora el club.

A Malata Parrulo contra Jaén

Cruel desenlace para O Parrulo Ferrol (4-5)

Más información

Cuatro partidos. Ese ha sido el castigo impuesto por el Juez Disciplinario de fútbol sala a la denuncia por parte del Comité Técnico de Árbitros y por el propio club jiennese por las declaraciones pospartido llevadas a cabo por el técnico de O Parrulo, Gerard Casas, en la habitual rueda de prensa tras el choque.

“Cuatro partidos de suspensión por amenzar/insultar/coaccionar grave o retireradamente a los árbitros”, señala en su comunicación pública el anteriormente citado organismo, conforme a su artículo 154-3a. Una sanción que comenzará a contar ya este fin de semana en el encuentro ante el Córdoba y que se prolongará hasta el próximo 29 de marzo, cuando podrá regresar el técnico al banquillo en el choque ante el Manzanares. Previamente, Casas tendrá que ver a sus pupilos desde la barrera en los partidos ante el Valdepeñas y Navarra –ambos en A Malata– y a domicilio contra ElPozo Murcia.

Desproporción y vías jurídicas

Desde la entidad ferrolana, una vez conocida esta sanción, que definen como “desproporcinada”, señalan su “más firme y absoluto apoyo a Gerard Casas”. Un técnico que, cabe recordar, dos jornadas después ofreció sus sinceras disculpas por lo acontecido en el citado encuentro y a su término. Asimismo, O Parrulo continuará hasta el final el camino legal permitido “al entender que tanto la tipificación de los hechos como la cantidad de partidos impuestos no se ajustan a lo sucedido”.

O Parrulo comienza ahora la senda de la defensa –"desde el máximo respeto a los órganos disciplinarios y sus resoluciones”, apuntan–, para llevar a cabo “la legítima defensa de sus intereses y los de su entrenador”.

A Malata Parrulo contra Jaén

Gerard Casas, entrenador de O Parrulo Ferrol: “Pienso que ha sido el mayor robo que he sufrido en mi vida”

Más información

Un proceso que comenzó el día 8 de enero con el inicio del procedimiento disciplinario extraordinario a Gerard Casas. A partir de ese momento, O Parrulo formuló alegaciones y pruebas admitidas, mientras que el día 20 se dictó pliego de cargos en el que “se considera que el técnico expedientado incurrió en una infracción tipificada”, en el citado artículo del Códido Disciplinario.

Fue entonces cuando ya se propuso la, ahora, conocida sanción de cuatro partidos. El 3 de febrero O Parrulo presentó nuevas alegaciones a esta resolución en el que “se acuerde el archivo del procedimiento o, subsidiariamente, la recalificación de los hechos al tipo previsto en el artículo 145.2 –faltas leves–”, como apunta la comunicación del ente federativo. Ni uno ni otro, resultado Casas castigado con los citados cuatro partidos por una, finalmente, infracción grave y con el banquillo ferrolano “huérfano” de su primer mandatario hasta casi abril.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Fútbol sala. O Parrulo contra Industrias Santa Coloma

O Parrulo Ferrol y Gerard Casas reciben un envenenado "regalo" de Reyes
Miriam Tembrás
Caio y Melo, durante la presentación del jugador

Melo deja su cargo como director deportivo de O Parrulo Ferrol
Juan Quijano
Gerard Casas ordena a sus jugadores

Gerard Casas, entrenador O Parrulo Ferrol: “Si jugamos como en la primera parte, no nos da para ganar en liga”
Iago Couce
Novoa fue el autor del 2-2

O Parrulo Ferrol saca su garra para empatar un duelo en el que mereció más (2-2)
Iago Couce