O Parrulo Ferrol y Gerard Casas reciben un envenenado "regalo" de Reyes

El preparador, dirigiendo a los suyos en A Malatta Emilio Cortizas

Con un envenenado "regalo" de Reyes se acaba de encontrar O Parrulo más de un mes y medio después de esa ahora poco festiva fecha para la entidad de A Malata. Una jornada en la que el equipo ferrolano recibía en casa al Jaén Paraíso Interior y cuyo turbio desenlace –con una derrota por 4-5 en el marcador y con declaraciones cruzadas por parte de ambos equipos– ha conocido ahora el club.

Cuatro partidos. Ese ha sido el castigo impuesto por el Juez Disciplinario de fútbol sala a la denuncia por parte del Comité Técnico de Árbitros y por el propio club jiennese por las declaraciones pospartido llevadas a cabo por el técnico de O Parrulo, Gerard Casas, en la habitual rueda de prensa tras el choque.

“Cuatro partidos de suspensión por amenzar/insultar/coaccionar grave o retireradamente a los árbitros”, señala en su comunicación pública el anteriormente citado organismo, conforme a su artículo 154-3a. Una sanción que comenzará a contar ya este fin de semana en el encuentro ante el Córdoba y que se prolongará hasta el próximo 29 de marzo, cuando podrá regresar el técnico al banquillo en el choque ante el Manzanares. Previamente, Casas tendrá que ver a sus pupilos desde la barrera en los partidos ante el Valdepeñas y Navarra –ambos en A Malata– y a domicilio contra ElPozo Murcia.

Desproporción y vías jurídicas

Desde la entidad ferrolana, una vez conocida esta sanción, que definen como “desproporcinada”, señalan su “más firme y absoluto apoyo a Gerard Casas”. Un técnico que, cabe recordar, dos jornadas después ofreció sus sinceras disculpas por lo acontecido en el citado encuentro y a su término. Asimismo, O Parrulo continuará hasta el final el camino legal permitido “al entender que tanto la tipificación de los hechos como la cantidad de partidos impuestos no se ajustan a lo sucedido”.

O Parrulo comienza ahora la senda de la defensa –"desde el máximo respeto a los órganos disciplinarios y sus resoluciones”, apuntan–, para llevar a cabo “la legítima defensa de sus intereses y los de su entrenador”.

Un proceso que comenzó el día 8 de enero con el inicio del procedimiento disciplinario extraordinario a Gerard Casas. A partir de ese momento, O Parrulo formuló alegaciones y pruebas admitidas, mientras que el día 20 se dictó pliego de cargos en el que “se considera que el técnico expedientado incurrió en una infracción tipificada”, en el citado artículo del Códido Disciplinario.

Fue entonces cuando ya se propuso la, ahora, conocida sanción de cuatro partidos. El 3 de febrero O Parrulo presentó nuevas alegaciones a esta resolución en el que “se acuerde el archivo del procedimiento o, subsidiariamente, la recalificación de los hechos al tipo previsto en el artículo 145.2 –faltas leves–”, como apunta la comunicación del ente federativo. Ni uno ni otro, resultado Casas castigado con los citados cuatro partidos por una, finalmente, infracción grave y con el banquillo ferrolano “huérfano” de su primer mandatario hasta casi abril.