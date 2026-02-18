Melo deja su cargo como director deportivo de O Parrulo Ferrol

Caio y Melo, durante la presentación del jugador Jorge Meis

Motivos personales explican el porqué de la salida del director deportivo de O Parrulo Ferrol Melo, que seguirá vinculado al club realizando otras funciones. Después de comunicar su decisión en una reunión al presidente de la entidad, Julio Martínez, quien comprendió y entendió los motivos expuestos, pone el punto y aparte a esta etapa. “Estoy completamente convencido de que es lo mejor para todas las partes”, expresó en una carta abierta para explicar su marcha.

Melo indica en su escrito que dejar el cargo a estas alturas de la temporada “es lo ideal para que el club pueda planificar con tiempo la próxima temporada”. De ahí que apunte que se va feliz de la entidad de la ciudad naval, en la que lleva 18 años, “por la situación actual del club”, que considera fruto del trabajo realizado durante todo este tiempo y de la paciencia tenida en los malos momentos.

“Me sería imposible enumerar y agradecer a todas las personas que me ayudaron”, explicó a modo de despedida el ya ex director deportivo de O Parrulo Ferrol. Melo, de todas maneras, quiso señalar a su familia –“siempre me apoyaron, sufrieron y disfrutaron junto a mí de este camino”, destacó sobre el cariño recibido– antes de apuntar que “se acaba una etapa, pero continúa otra en la que seguiré ayudando al club desde otra posición con confianza y ganas. Seguiré siendo un parrulo más. Aúpa Parrulo”.