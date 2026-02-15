O Parrulo Ferrol saca su garra para empatar un duelo en el que mereció más (2-2)

Novoa fue el autor del 2-2 Emilio Cortizas

O Parrulo Ferrol sacó su garra, aquella que le hace competir siempre hasta el final, para conseguir un empate ante el Industrias Santa Coloma en un partido en el que los de Gerard Casas merecieron mucho más.

Desde el inicio se sabía que iba a ser un partido especial. No por lo que había en juego, que también, sino por el homenaje que recibieron antes de comenzar Niko Vukmir, bronce en la Eurocopa, y David Novoa, campeón. Ambos recibieron un detalle del club por su gran torneo y el cariño de toda su afición, que no dejó de corear su nombre. Ese fue el preludio de un duelo intenso, en el que el conjunto de Gerard Casas salió a dominar con la posesión ante un cuadro catalán que mordía mucho en la salida de balón y que buscaba correr siempre que podía.

Ese plan de juego de ambos equipos provocó que apenas hubiese ocasiones en los primeros compases. No fue hasta el tercer minuto cuando Gonzalo Santa Cruz intentó rematar una volea que supuso el primer tiro del encuentro. Esa acción cambió un poco la dinámica de lo visto. Y es que, tras ese disparo, el Santa Coloma empezó a tener más el balón, pero tampoco era capaz de encontrar el hueco en O Parrulo, que cambió a todo su quinteto en apenas cuatro minutos. Gerard buscaba piernas frescas para tratar de recuperar ese control inicial.

Pero a los suyos les costaba por el alto ritmo que imprimía su rival, que avisó por medio de Ramos, pero Mati Starna metió una mano salvadora. Diogo replicó en el otro lado, pero su disparo se estrelló en el lateral de la red. Los dos equipos disponían de pocas ocasiones, pero la puntería era esquiva. Eso lo volvió a comprobar Novoa con otro lanzamiento que no encontró portería, al igual que Jhoy en la jugada siguiente. Esas acciones levantaron a una A Malata que veía el gol cerca.

Sin puntería

Sin embargo, este no llegaba para desesperación parrula. Eso no evitó que lo siguiese intentando, al igual que un Santa Coloma que cogió fuerzas y volvió a lanzar una nueva embestida capitalizada por Ramos, que estaba siendo el más peligroso de su equipo. El jugador del cuadro catalán logró forzar una falta, que lanzó Tolrà para que Povill rematase solo en el segundo palo y pusiese el 0-1 para tristeza local.

A pesar del tanto encajado, O Parrulo no se vino abajo. Lo siguió intentado, pero sin esa pizca de suerte necesaria. Esa que le faltó a Jhoy para poner la igualada tras una vaselina a Frezzatto, que se marchó por muy poco. Como también le pasó lo mismo a Rubén Orzáez, con un lanzamiento que se marchó rozando el larguero. Eran los mejores minutos locales, pero no estaban teniendo el premio buscado. Lo acecharon hasta el descanso, pero no pudo llegar por lo que tocaba remontar en la segunda mitad.

Y eso fue lo que intentó desde el primer minuto. Buscó la portería de un Frezzatto que no había realizado ninguna parada en los primeros 20 minutos del choque. Ahora estaba un poco más exigido, no en cuanto a paradas, pero sí en las llegadas hacia su portería que cada vez eran más y más claras, como un remate al palo de Malaguti tras un buen reverso o un disparo lejano de Jhoy que tocó en un defensa y casi entra.

El Industrias Santa Coloma estaba sobrepasado. Apenas era capaz de generar peligro. Sólo en las contras lo conseguía, pero ahí aparecía un jugador de O Parrulo o Mati para evitar ese segundo tanto que podría hundir anímicamente al equipo, algo que la afición quería evitar por todos los medios, por lo que comenzó a animar a los suyos. Los jaleó para darle esa energía extra que les hacía falta para igualar la contienda.

Eso lo notaron sus jugadores, que buscaron con más ahínco ese tanto. Casi a la desesperada, pues prácticamente todos sus intentos ahora sí que eran repelidos por el meta rival. No dejaba entrar ningún balón. Sacó manos casi imposibles para mantener con vida a su equipo, que no paraba de sufrir.

Xavier Closas pedía más a los suyos. Sabía que un gol lo cambiaba todo. Como el que a punto estuvo de conseguir Gonzalo, pero su disparo con la derecha no encontró portería cuando todo el pabellón ya estaba celebrando ese ansiado tanto local.

Todo o nada

Los minutos seguían pasando y el marcador no se movía a pesar de los intentos ferrolanos. El Santa Coloma resistía como podía. No dejaba de mirar cuánto tiempo quedaba, pues para ellos los minutos no pasaban, mientras que para O Parrulo corrían. Así, en un abrir y cerrar de ojos ya habían pasado diez, sin que nada hubiese cambiado excepto el estado de ánimos de ambos equipos.

El resto seguía igual, con la pelota siendo tímida y no queriendo entrar a favor del cuadro de la ciudad naval, pero casi lo hace a favor del visitante. Por suerte apareció Gonzalo para evitar el tanto en la línea. Sin embargo, en la jugada siguiente, ni él ni Mati Starna pudieron evitar ese segundo gol, obra de Povill, que complicó más las cosas.

Tocaba tirar de épica para por lo menos sacar un punto, pero la cosa estaba muy difícil. Las piernas pesaban mucho y ya no había tanta claridad como antes. Justo cuando peor estaba, apareció Rubén Orzáez para reavivar el encuentro y encender a una A Malata que apretó como nunca. Y sus jugadores lo notaron, especialmente un Novoa que, si bien falló su primera ocasión, no perdonó la segunda para empatar el partido.

Quedaba tiempo para la remontada y todos creían en ella. O Parrulo se lanzó a por ella, mientras que el Santa Coloma quería defender su preciado botín. Sabía que tenía que defender con uñas y dientes y así lo hizo. Subió su intensidad así como su volumen de faltas. Sin embargo, los locales no fueron capaces ni de forzar la sexta falta ni marcar el tercer tanto y se tuvieron que conformar con un trabajado empate.