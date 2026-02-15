Gerard Casas, entrenador O Parrulo Ferrol: “Si jugamos como en la primera parte, no nos da para ganar en liga”

Gerard Casas ordena a sus jugadores Emilio Cortizas

A pesar de conseguir un punto frente al Industrias Santa Coloma – “algo que nos deja con un buen sabor de boca porque el partido estaba bastante complicado”, señaló Gerard Casas, entrenador de O Parrulo–, lo cierto es que no acabó contento porque “si miras el encuentro completo hemos hecho una mala primera parte”, indicó.

En este sentido, el técnico explicó que “seguramente hemos pagado estar cinco semanas sin jugar y no hemos tenido ese ritmo. Se notó durante los primeros diez minutos en los que estuvimos más lentos y ellos fueron superiores a nosotros”. De igual manera, añadió que también se debió al buen hacer del Industrias, “un equipo que juega muy bien de cuatro. Trata muy bien el balón, presiona muy arriba y tiene piernas para hacerlo. Eso provocó que nos costase mucho robar el balón porque si te precipitabas, te ganaban la espalda”.

Su rival aprovechó esa falta de rodaje y esas situaciones en las que O Parrulo fue un poco más impaciente para adelantarse en el marcador y marcharse al descanso con un 0-1 que les dio mucha confianza para la segunda mitad del encuentro. Esa situación no gustó nada a Gerard, que reconoció que “en el medio tiempo estaba muy cabreado porque había algún jugador que tenía sensación de que éramos mejores y yo les he dicho que no. Quizá con la pelota en los pies alguno podía serlo, pero no nos valía jugar a medio gas porque no somos un equipo que vamos a ser superiores a nadie si no corremos lo mismo o más que el rival”.

Esa charla en el intermedio espoleó a los suyos, que salieron con una actitud muy distinta, “poniendo una marcha más y teniendo más intención de generar con cambios de velocidad y acelerar el partido”, apuntó. Sin embargo, “tras una contra consiguen ponerse 0-2 y el encuentro se nos pone más cuesta arriba. Ahí, con nuestra afición y siguiendo apretando, conseguimos empatar”, dijo y añadió que “lo logramos porque hicimos una primera parte y una segunda diferente. Si jugamos con la intensidad de la primera no nos da para ganar a nadie en esta liga. Esto tiene que ser un toque de atención”.

Con todo, a pesar de no estar del todo contento, felicitó a los suyos por esos últimos 20 minutos y por sumar un punto "que nos permite estar más cerca de los 30, que era y sigue siendo el objetivo. Estamos un pasito más cerca de la salvación", zanjó.