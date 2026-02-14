Mi cuenta

O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol vuelve a la acción con un duelo clave

El cuadro de la ciudad recibe a un Santa Coloma que necesita ganar para escapar de la zona baja de la clasificación

Iago Couce
Iago Couce
14/02/2026 18:06
Novoa se reencontrará con su afición tras haberse proclamado campeón de la Eurocopa
Novoa se reencontrará con su afición tras haberse proclamado campeón de la Eurocopa
Cedida
Después de más de un mes, concretamente cuarenta días, el fútbol sala profesional regresa a A Malata. Y lo hace con un duelo clave para lograr la salvación. O Parrulo Ferrol recibe a un Industrias Santa Coloma que ha cambiado mucho en este parón y que espera iniciar su remontada clasificatoria en esta segunda vuelta de la competición (13.00 horas). 

Este encuentro no será nada fácil para ninguno de los contendientes. Ambos saldrán con la necesidad de sumar una victoria muy importante que les acerque a ese objetivo que es la permanencia. El conjunto de la ciudad naval parte, al menos en términos de clasificación, con cierta ventaja. Y es que en los 17 encuentros que ha disputado consiguió 23 puntos, lo que le aúpa a la décima plaza, tres por encima que su rival, que cuenta en su casillero con seis tantos menos. 

De hecho, esa puntuación tan alta de O Parrulo a estas alturas es algo que sorprende a propios y extraños por tratarse de un equipo recién ascendido. David Novoa, que recientemente se proclamó campeón de Europa con España, también lo ve así, ya que “yo creo que nadie se imaginaría esto. Estamos viviendo un sueño. Tener los puntos que tenemos ahora cualquiera lo hubiese firmado. Estamos bastante contentos y tenemos muchas más ganas de trabajar para poder seguir creciendo y cumplir con nuestro objetivo". 

Vukmir y Novoa, "compartiendo" como compañeros el oro logrado por el de Benavente

Novoa y Vukmir, alas de oro y bronce para el nuevo O Parrulo

Más información

Tanto él como su compañero Niko Vukmir, que también consiguió una medalla en la Eurocopa, aunque en su caso de bronce, reconocieron que llegaron “algo cansados pero ya estamos bien para este importante partido”. Además, eso les hace llegar con más ritmo que sus compañeros porque, como apuntó Gerard Casas, “no pudimos jugar ningún amistoso, pero aprovechamos para corregir algunas cosas que había que mejorar y esperemos que se note”. 

De igual manera, el técnico catalán también comentó que afrontan un encuentro muy complicado, “ante un rival directo que está luchando por el mismo objetivo que nosotros. Allí les ganamos, pero nos lo puso muy difícil porque tenían algunas lesiones que ahora no tienen. Va a ser un duelo muy igualado”, comentó un Gerard que espera que A Malata vuelva a empujar a su equipo hacia la victoria. 

Y es que si O Parrulo logra los tres puntos en este enfrentamiento aventajaría en nueve al Industrias Santa Coloma y también se alejaría con los dos equipos que están en la zona de descenso. Sin duda, será clave que todos los parrulos ofrezcan su mejor versión para superar a un cuadro catalán que no se va a dejar nada en el tintero para recortar, lo más rápido posible, esa diferencia en la clasificación. 

