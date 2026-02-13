Novoa y Vukmir, alas de oro y bronce para el nuevo O Parrulo

Vukmir y Novoa, "compartiendo" como compañeros el oro logrado por el de Benavente M. T.

O Parrulo regresará este fin de semana a la competición con muchos más galones con los que contaba cuando comenzó el parón. La formación dirigida por Gerard Casas entrará en A Malata con dos medallistas europeos en su plantilla, el campeón David Novoa y el bronce Niko Vukmir.

“Es un orgullo, por la parte que nos toca a todo el equipo”, señalaba el preparador sobre sus recién llegados pupilos, “las convocatorias para selecciones normalmente son síntomas de que los equipos van bien”. La felicitaciones les llovieron a estos dos deportistas por parte de sus compañeros, cuya felicidad era obvia y lógica al conseguir este logro.

“Es una enorme recompensa al trabajo que venimos realizando. Me quiero acordar de mis compañeros, que si no fuese por ellos esto no sería posible”, señalaba el nuevo y flamante campeón continental. “Haber conseguido esta medalla es el sueño de cualquier niño pequeño”, sentenciaba Novoa con su medalla dorada recién llegada de Eslovenia.

Mientras, Vukmir, tercero en esta cita y consiguiendo Croacia su mejor resultado europeo, ya había dejado su preciado metal en casa, en Croacia y asimismo mostró su alegría por esa tercera posición en la Eurocopa. “Estoy muy feliz por este campeonato, por mí y mi equipo. Es un gran logro”, apunta el croata.

Un café y dos medallas

Y si el croata ya sabía lo que era vestir la indumentaria de su selección en competición oficial, la llegada de Novoa a la española finalizó por la puerta grande. No tanto su llegada, que fue a la segunda. “Ya estaba volviendo de Madrid para Benavente. Estuve allí un día con mis padres, aprovechando el día con ellos”, relataba el campeón continental tras ser uno de los últimos excluidos del equipo de Velasco. “Y, de repente, me volvió a sonar el teléfono”, cuenta.

Era el seleccionador solicitando a Novoa que estuviese atento tras una lesión de Zurdo confirmada al día siguiente. “Tenía que hacer las maletas y volverme para Madrid”, añadía. Y nunca tan rentable fue el resultado de este viaje ida-vuelta-ida. Un título que tuvo en sus primeros pasos un MVP con gol ante Bielorrusia durante una primera cita oficial con España que para Novoa “fue una burbuja, un sueño. Una experiencia inolvidable. La verdad es que disfruté como un niño pequeño. Ojalá nunca se hubiese terminado, porque estaba disfrutando como nunca lo había hecho”, contaba el de Benavente.

Una experiencia que, además, pudo compartir con su compañero de equipo, aunque fuese de manera momentánea, ya que España y Croacia estaban en grupos y sedes diferentes. Si bien el destino quiso que sus caminos se cruzasen en semifinales. “Me mandó un mensaje y me habló para tomar un café. Estuvimos un rato charlando, de todo un poco y al día siguiente lo vi en la pista”, cuenta entre risas Novoa, con la sonrisa cómplice de Niko.

Ambos vuelven a Ferrol tras un parón competitivo que, en el caso de estos dos nombres, no fue tal y que se reincorporaron, sin duda, con otro ritmo y carga al conjunto parrulo. Novoa y Vukmir llegan para dar más alas a O Parrulo y lo hacen, como ellos mismos señalan “bastante bien, pensé que iba a estar peor”, confiesa un Novoa al que el propio Casas le restringió el trabajo en su primer día –“cuando acabé la tarea le dije que me encontraba mejor, que si me podía dejar hacer la segunda, y me dijo que no”, relataba entre risas–.

Un buen estado que comparte su compañero Niko para el importante duelo ante el Santa Coloma. “Ahora estoy bien. Cuando llegué estaba muy cansado por el viaje, pero ahora es mejor que el miércoles”, apuntaba. Y es que, sin duda, el cansancio aparejado a ganar un oro y un bronce en una Eurocopa se lleva de otra manera y ese empujón se podrá ver ahora en A Malata en la recta final de la liga.