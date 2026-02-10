Mi cuenta

O Parrulo Ferrol convoca a su afición para el duelo ante el Industrias Santa Coloma

El club pone a la venta las entradas para el choque ante el conjunto catalán

Redacción
10/02/2026 20:38
O Parrulo espera una buena entrada en A Malata
O Parrulo espera una buena entrada en A Malata
Emilio Cortizas
Después de un mes de parón por una Eurocopa que siempre quedará en la historia de O Parrulo gracias al oro de Novoa y al bronce de Niko Vukmir, la Primera División regresa a la acción y el conjunto ferrolano lo hará midiéndose a un rival directo como es el Industrias Santa Coloma (domingo, a las 13.00 horas). 

Debido a la importancia de este choque y para dar el reconocimiento que merecen sus dos jugadores, la entidad de la ciudad naval espera que su afición acuda en masa a A Malata. Por ello, ya puso a la venta las entradas para que el pabellón sea una caldera. Así, los abonados y abonadas entrarán de manera gratuita, al igual que los jugadores, jugadoras y monitorado de la Escuela de Fútbol Sala y los menores de cinco años. Mientras tanto, los adultos, si adquieren su localidad a través de oparrulofs.compralaentrada.com sólo pagarán doce euros y los sub 18 siete. En cambio, si esperan al día del partido, el precio del boleto será de quince y diez euros, respectivamente. 

