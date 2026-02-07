La España de Novoa conquista su octava Eurocopa

Novoa y sus compañeros celebran su victoria en la Eurocopa UEFA

David Novoa ya forma parte de la historia del fútbol español. El de Benavente, junto con sus compañeros, se proclamaron campeones de la Eurocopa tras superar en la final a la correosa Portugal (3-5).

Como no podía ser de otra manera, esta final entre lusos y españoles no pudo comenzar con más emoción. Aunque fue el país vecino el que dispuso de las primeras ocasiones por medio de Bruno Coelho, lo cierto es que fue el equipo de Jesús Velasco quien golpeó primero gracias a un potente disparo de Antonio Pérez desde la frontal. El ‘6’ de ‘La Roja’ recibió la deja de Pablo Ramírez para reventar la meta defendida por Bernardo Paçó y así calmar los nervios de sus compañeros y los suyos propios. Y sin duda funcionó porque apenas un minuto después, Cecilio robó un balón en campo contrario y se lo cedió al exparrulo Raya para que hiciese el 0-2. La cosa pintaba bien, pero todavía quedaba mucho.

Portugal no se amilanó y siguió haciendo su juego característico, aquel que le hace ser temido en toda Europa. Eso le llevó, en apenas tres minutos, a empatar el duelo gracias a los tantos de Afonso Jesus y Rúben Góis. Apenas había transcurrido la mitad de la primera parte y ya hubo cuatro goles. Debido a ese toma y daca constante, Jesús Velasco introdujo a Novoa para agitar más el partido y sacar provecho de su gran regate. El jugador de O Parrulo lo intentó, pero estuvo muy vigilado. Aun así, logró forzar varias faltas que acabarían en un doble penalti que transformó Antonio con un poco de fortuna justo antes del descanso.

Los lusos notaron el golpe, pero el entretiempo les vino bien para limpiar la cabeza. Portugal salió muy bien a la pista eslovena, pero España también lo hizo y con ocasiones más claras como las que tuvieron Pablo Ramírez o Adolfo, cuyo disparo se estrelló en el palo cuando todo el mundo cantaba el gol. Eso dio más ánimos a los españoles, que probaron una y otra vez a un Paçó inconmensurable. El meta mantuvo vivo a sus compañeros hasta que, en una jugada aislada, Pauleta robó el balón, encaró la meta de Didac y puso el balón en la escuadra para igualar el duelo.

En ese momento, volvió el caos y ahí España se desenvuelve muy bien, como demostró Antonio para marcar su tercer tanto, al tiempo que Novoa se marchaba lesionado. Quedaban tres minutos y había que aguantar. Portugal arriesgó con el portero-jugador, pero España resistió y sentenció por medio de Adolfo para ganar el título.