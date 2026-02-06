Novoa y una oportunidad para entrar en la historia nacional

David Novoa, en acción durante el encuentro de semifinales ante Croacia UEFA

Quién le iba a decir a David Novoa, jugador de O Parrulo, que estaría a pocas horas de disputar una final de Eurocopa después de haber sido descartado, en un primer momento, de la lista definitiva. Sin embargo, la lesión de Dani Zurdo le abrió esa posibilidad y esperar aprovecharla al máximo. Para ello, deberá superar a una Portugal que ganó las dos últimas ediciones (19.30 horas, Arena Stožice).

El jugador de O Parrulo, al igual que sus compañeros, buscarán recuperar el cetro continental y seguir ampliando un palmarés envidiable. No será un encuentro fácil debido a la entidad y a la calidad del rival. Además, en los últimos enfrentamientos se vio cómo hubo un cambio de inercia. Y es que hasta 2018, cuando Portugal derrotó a España en la final del Europeo, el país vecino había coleccionado muchas derrotas, hasta un total de 27.

Sin embargo, ese encuentro le dio la vuelta porque en la siguiente Eurocopa, los de Jorge Braz vencieron al combinado español en las semifinales para posteriormente retener el cetro continental. Por ello, esta final no será un partido más. Todos lo saben y Novoa también, que buscará aprovechar al máximo los minutos que tenga para desequilibrar el choque, como hizo ante Croacia, con sus capacidades y así sumar uno de los títulos más importantes que se pueden ganar.

Para ello tendrá que luchar ante una selección portuguesa “que intentará imponer su juego y nos planteará un partido muy estratégico porque tenemos un estilo similar en muchos aspectos. Va a ser un gran desafío para las dos selecciones”, apuntó el preparador del combinado nacional, Jesús Velasco.