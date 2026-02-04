Novoa se lleva el derbi "parrulo" ante Vukmir (1-2) y jugará la final de la Eurocopa

Novoa trata de regatear a Piplica UEFA

En el duelo “parrulo” de esta Eurocopa, David Novoa y la selección española superaron a un Niko Vukmir y Croacia, que pusieron las cosas muy complicadas al combinado dirigido por Jesús Velasco. Ahora, el de Benavente jugará la final del torneo este sábado.

Aunque ese enfrentamiento entre Novoa y Vukmir que tanta expectación generó en Ferrol, lo cierto es que hubo que esperar para ver a los dos en pista, ya que sólo el croata fue titular en su selección, mientras que al de Benavente le tocaba esperar desde el banquillo. En esa posición pudo comprobar cómo sus compañeros se hicieron rápidamente con el control del balón y amenazaban la portería de Piplica.

Los balcánicos, por su parte, se defendían con mucha intensidad y buscaban hacer daño con los balones a sus pívots, que caían a las esquinas para abrir la pista. Eso propició una mayor vigilancia de Antonio y Cortés, que solventaron sin problemas las situaciones. Ellos dos, además, fueron los que llevaron el principal peligro español, ya que un lanzamiento de falta del ‘6’ acabó en la madera tras tocar en un rival.

Esa acción abrió el frasco de las ocasiones, porque a partir de este momento se empezaron a suceder una tras otra. Los dos combinados dispusieron de grandes llegadas, pero ninguna tuvo la puntería necesaria para romper la igualdad que había en el marcador de goles y en el de faltas. Y eso que lo intentaron con vehemencia Cecilio, Mataj, Sekulic y Raya, pero ninguno estaba inspirado.

Jesús Velasco, buscando agitar más el partido, introdujo a Novoa para que encarase una y otra vez a su par y generase espacios para sus compañeros. El de O Parrulo, muy vigilado, lo intentó y estuvo a punto de marcar tras una gran jugada personal, pero Piplica metió una mano prodigiosa para evitarlo. Eso animó a sus compañeros, que lo intentaron con más fuerza y no sólo provocaron la quinta falta croata, sino que Pablo Ramírez puso el 0-1 después de recibir un pase magnífico de Cortés y batir por bajo a Piplica.

Control y calma

A pesar del tanto encajado, la selección de Niko Vukmir, que apenas se sentó, siguió practicando el mismo juego. Confiaba en él para empatar el partido, pero no les funcionaba, porque España -ahora con Rivillos, Adolfo, Raya y Cecilio en pista- lo impedía como bien pudo comprobar Mataja cuando cantaba el gol, pero apareció Cecilio para evitarlo justo en la línea.

Esos fueron los peores momentos del equipo de Jesús Velasco, que no dudó en volver a poner a su quinteto inicial y estos calmaron la situación. Especialmente Cortés y Mellado, que se aliaron para poner el 0-2 justo antes del descanso tras una buena jugada del ‘11’, que remató con un potente disparo el ‘13’ español. Esta nueva diana sí que hizo más daño al cuadro croata que aguantó como pudo hasta el final de la primera mitad.

Tras el paso por los vestuarios, el combinado croata salió con algo más de intensidad, pero el cuadro nacional sofocó ese arreón sin problemas. Amasó más el balón y buscó hacer daño con las jugadas de estrategia, una de sus grandes armas. Con todo, no le estaban saliendo, ya que Antonio todavía se resentía de un golpe que recibió en la primera parte. A pesar de tener ese control de balón durante muchos minutos y solventar sin problemas las contras balcánicas, Jesús Velasco quería marcar el tercero, por lo que volvió a meter a Novoa para agitar el partido y a hacer daño con su uno contra uno. Su plan funcionó porque el de Benavente, no sólo provocó dos faltas, sino a punto estuvo de regalar el tercero a Gordillo, pero el pívot no pudo precisar su cabezazo.

Pero eso dio igual, porque cumplió con su objetivo a la perfección antes de sentarse, que fue minimizar el ataque del conjunto entrenado por Marinko Mavrović. Nada más salir él, los que ejercían como locales redoblaron sus esfuerzos y apretaron más, pero no encontraron huecos.

Los minutos fueron pasando y el resultado no se movía, por lo que Croacia apostó por el juego de cinco para cuatro. España sacó los codos para defender su renta y si podía ampliarla con un robo. Pero sucedió todo lo contrario, porque cuando apenas restaban tres minutos, un centro sin peligro de Čekol rebotó en Mario Rivillos y se introdujo en la meta de Didac Plana. Ese tanto hizo daño a la selección de Velasco porque luego concedió una falta indirecta que Sekulić estrelló en el larguero. Tocaba sufrir y aguantar. Y así lo hizo España para meterse en una nueva final de Eurocopa y que sirvió para que Novoa se llevase el derbi "parrulo" ante Niko Vukmir.