Duelo “parrulo” con el premio de una final de Eurocopa

David Novoa lleva un gol y dos asistencias en esta Eurocopa RFEF

Ni los más optimistas, ni los aficionados más soñadores de O Parrulo Ferrol se imaginarían que dos de sus jugadores se enfrentarían en una semifinal de Eurocopa. Nadie pensaba que eso fuese a ocurrir porque sólo había una opción de que eso pasase. Y pasó. La tarde este miércoles, David Novoa, por parte de España, y Niko Vukmir, por parte de Croacia, se enfrentarán por un hueco en una final en la que seguro que habrá un parrulo revoloteando (17.00 horas).

A pesar de la amistad que se profesan tanto Novoa como Vukmir, lo cierto es que ambos quieren llevar a sus respectivos países a la gloria. Para ello, deberán superar a su compañero de equipo, que les va a exigir su mejor versión. Además, ambos llegan en plena forma y con números muy parecidos, ya que el zamorano acumula un gol y dos asistencias y el croata una diana. Aunque es la primera vez que los dos jugadores de O Parrulo se enfrenten entre ellos, lo cierto es que tanto España como Croacia se han medido en varias ocasiones.

Hasta el momento, el balance es favorable al combinado nacional, que venció en seis duelos –dos en Europeos (1999 y 2001)–, empataron una vez –en la Eurocopa de 2014– y un triunfo croata, que llegó en el primer choque que disputaron (1994). Con todo, Jesús Velasco no se fía nada de su rival, ya que “es un equipo muy físico, que está en un buen estado de forma y que mezcla mucha calidad con un físico excepcional. Llegan en un momento muy bueno, haciendo un gran torneo. Técnicamente están bien dotados y tienen buena pegada”.

De igual manera, destacó la principal fortaleza del cuadro de Marinko Mavrovic que son el juego con los pívots. Respecto a esto, el seleccionador indicó que “me pueden preocupar si no estamos a nuestro nivel. Si lo estamos, tenemos armas para contrarrestarlos. Pero no sólo tienen los dos pívots. Nos estamos jugando muchas cosas los dos y tenemos que estar concentrados para contrarrestar su virtudes”.