O Parrulo Ferrol resuena en Europa

Si el año 2025 fue mágico para O Parrulo Ferrol con ese retorno a la máxima categoría del fútbol sala nacional, en la que asombró durante la primera vuelta gracias a un juego muy vistoso que casi le permitió clasificarse para la Copa de España, también lo está siendo el inicio de 2026. A pesar de que hace casi un mes que no juega, lo cierto es que el nombre del conjunto de la ciudad naval está resonando en todos los rincones de Europa. Todo ello gracias a dos jugadores, David Novoa y Niko Vukmir, que están demostrando toda su calidad cada vez que saltan a la pista para defender los colores de su selección nacional.

Ambos han tenido caminos muy distintos para llegar a formar parte de ellas, pero ahora el destino ha querido que los dos se vayan a encontrar en las semifinales del máximo torneo continental, ya que España y Croacia lucharán entre ellos, a partir de las 17.00 horas de este miércoles, para meterse en la final y soñar por el título. Primeramente, el periplo de Novoa no ha sido fácil. Aunque estaba siendo uno de los jugadores más destacados de la Primera División española, lo que provocó su convocatoria, lo cierto es que fue uno de los descartes de Jesús Velasco para disputar la Eurocopa. Sin embargo, el destino, que es muy caprichoso, tenía reservado algo muy especial para él. Una inoportuna lesión de Dani Zurdo le incluyó entre los 14 integrantes de la plantilla. El de Benavente sabía que no podía desaprovechar su oportunidad de deslumbrar.

En su primer partido del torneo, ante Eslovenia (1-4), comenzó un poco nervioso, pero rápidamente tiró un pared mágica con Gordillo, para que el ‘14' anotase un gol. Esa muestra de calidad fue sólo el inicio porque en el segundo duelo de la fase de grupos, Novoa explotó. El jugador de O Parrulo estrenó su cuenta goleadora ante Bielorrusia (0-2). El zamorano, como tantas veces hizo vistiendo la elástica del conjunto ferrolano, pidió un aclarado, encaró a su par, del que se fue con un bonito regate y perforó la portería rival. Pero no sólo eso, sino que siguió dando una ‘masterclass’ durante todo el encuentro.

Eso le sirvió para ser nombrado el mejor jugador del partido, algo que es “un sueño. Estoy viviendo un sueño, muy contento de haber logrado la victoria y haber contribuido al equipo. No me esperaba estar aquí y quiero seguir disfrutando el sueño”, aseguró tras recibir ese galardón que quedará para siempre en su memoria. Ese estado de forma se prolongó en el último encuentro ante Bélgica (10-3) –que fue la mayor goleada en la historia de España–, en el que regaló otro gol, esta vez a Cecilio. De esta manera cerró una fase de grupos perfecta y se plantó en cuartos ante Italia (0-4). Ante el combinado transalpino, aunque ni marcó ni asistió, en el poquito rato que jugó volvió a demostrar que es un jugador diferente y que está llamado a hacer grandes cosas en el fútbol sala.

Y la primera oportunidad para seguir demostrándolo es mañana, en las semifinales ante la Croacia de su amigo y compañero en O Parrulo Niko Vukmir. El croata, que desde el principio tuvo clara su participación en la Eurocopa, disfrutó de muchos minutos en los empates de su país ante Francia (2-2) y Georgia (2-2) y en la victoria frente a Letonia (1-4). Eso le permitió pasar a cuartos, donde superó a Armenia (0-3). Además, en ese choque, Vukmir estrenó su cuenta goleadora gracias a un disparo desde su propia pista cuando el cuadro armenio arriesgó con el juego de cinco.

De esta manera, se había iniciado ese camino del duelo parrulo en semifinales, que se completó luego con la victoria de España. En este encuentro histórico, no sólo para ambas selecciones, sino para ellos mismo, tendrán a toda la afición parrula detrás. Uno de ellos podrá luchar por el título y quizá volver a Ferrol con él. Para ello, deberán seguir como hasta ahora y demostrar todo su nivel. Eso no será un problema, pues son dos grandes jugadores que se crecen ante las adversidades o en los partidos más complicados. Saben que van a atraer muchas miradas y eso esperan pues los dos, compañeros y amigos, quieren dejar en lo más alto el nombre de O Parrulo Ferrol, el club que apostó por ellos, y de sus respectivos países lo más alto posible.