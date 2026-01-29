Bruno Dias: “Me identifico mucho con equipos como O Parrulo Ferrol”

Bruno Dias y Melo posan durante la presentación del jugador brasileño O Parrulo

Apenas acaba de llegar a Ferrol y Bruno Dias ya está enamorado de la ciudad naval y de su nuevo equipo, O Parrulo. El jugador brasileño, que “ya pudo venir en verano, pero teníamos la plantilla cerrada así que no se dio”, como apuntó Melo, está deseando poder debutar con su nueva camiseta y disfrutar de A Malata.

Como contó el directo deportivo del club, este viejo deseo recala en el equipo entrenado por Gerard Casas para "mejorar la plantilla. Nos va a aportar más estabilidad y competencia interna, lo que nos hará ser más competitivos". Y es que el sudamericano, que se desempeña como cierre o como ala, cuenta con experiencia en Primera División y en playoffs, ya que alternó el primer equipo de ElPozo Murcia con el filial.

Esa situación, como indicó el propio jugador, "me hará ayudar más. Además, estoy convencido de que todo va a salir muy bien tanto por el modelo de juego como por la estrategia. Se adapta muy bien a mi forma de jugar. No van a faltar ni las ganas ni la predisposición para ganar". Ese fue uno de los motivos para recalar en O Parrulo, mientras que otro de ellos fueron las conversaciones que "tuve con Morgato, que es amigo mío. Sólo me dijo cosas buenas del club, que más que un equipo es una familia. Me identifico mucho con equipos así, que acogen a los nuevos”, reconoció Dias.

De igual manera, Bruno habló un poco sobre sus características, de las que destacaría “que soy una persona que aporta mucho. Soy un ala-cierre al que le gusta mucho meter goles y llegar a portería. Lo más importante es el equipo y que ganemos, pero si puedo marcar, mejor”.

Por último, mandó un mensaje a su nueva afición a la que le dijo que “estoy ansioso por veros y que llenéis A Malata. También quiero agradeceros todos los mensajes que me enviasteis. Nos vemos pronto”, finalizó el nuevo jugador de O Parrulo.