Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Parrulo Ferrol

Bruno Dias: “Me identifico mucho con equipos como O Parrulo Ferrol”

El jugador brasileño está deseando debutar con su nuevo equipo ante la afición

Iago Couce
Iago Couce
29/01/2026 21:15
Bruno Dias y Melo posan durante la presentación del jugador brasileño
Bruno Dias y Melo posan durante la presentación del jugador brasileño
O Parrulo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Apenas acaba de llegar a Ferrol y Bruno Dias ya está enamorado de la ciudad naval y de su nuevo equipo, O Parrulo. El jugador brasileño, que “ya pudo venir en verano, pero teníamos la plantilla cerrada así que no se dio”, como apuntó Melo, está deseando poder debutar con su nueva camiseta y disfrutar de A Malata. 

Como contó el directo deportivo del club, este viejo deseo recala en el equipo entrenado por Gerard Casas para "mejorar la plantilla. Nos va a aportar más estabilidad y competencia interna, lo que nos hará ser más competitivos". Y es que el sudamericano, que se desempeña como cierre o como ala, cuenta con experiencia en Primera División y en playoffs, ya que alternó el primer equipo de ElPozo Murcia con el filial. 

Esa situación, como indicó el propio jugador, "me hará ayudar más. Además, estoy convencido de que todo va a salir muy bien tanto por el modelo de juego como por la estrategia. Se adapta muy bien a mi forma de jugar. No van a faltar ni las ganas ni la predisposición para ganar". Ese fue uno de los motivos para recalar en O Parrulo, mientras que otro de ellos fueron las conversaciones que "tuve con Morgato, que es amigo mío. Sólo me dijo cosas buenas del club, que más que un equipo es una familia. Me identifico mucho con equipos así, que acogen a los nuevos”, reconoció Dias. 

De igual manera, Bruno habló un poco sobre sus características, de las que destacaría “que soy una persona que aporta mucho. Soy un ala-cierre al que le gusta mucho meter goles y llegar a portería. Lo más importante es el equipo y que ganemos, pero si puedo marcar, mejor”. 

Por último, mandó un mensaje a su nueva afición a la que le dijo que “estoy ansioso por veros y que llenéis A Malata. También quiero agradeceros todos los mensajes que me enviasteis. Nos vemos pronto”, finalizó el nuevo jugador de O Parrulo. 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Más de la mitad de las 39.000 inserciones registradas por el programa Incorpora en 2025 correspondió a mujeres

La Fundación ”la Caixa” promueve la inclusión laboral de más de 1.100 gallegos vulnerables
Redacción
A la sesión acudieron numerosos bomberos con sus familias

Ferrol despide enero con un pleno especialmente tenso y con una gran afluencia de público
J Guzmán
Pleno concello de Narón

Preocupación en Narón por la gestión del agua a poco más de un año de que finalice el contrato de Cosma
Eva Mazás Arnoso
Asunción López Arranz.jpg

La UDC homenajeará con música a Concepción Arenal en su aniversario
Redacción