Bruno Dias, tercer refuerzo invernal de O Parrulo Ferrol

Bruno Dias, durante su etapa en ElPozo Murcia Cedida

Después de las marchas de Dennis Berthod, Xavi Cols y Jon, O Parrulo tenía claro que tenía que reforzar su equipo para conseguir esa ansiada permanencia. Primero llegaron, como regalos de Navidad, Caio Cesar y Malaguti. Ahora, el club de la ciudad naval quiere apuntalar los puestos de ala y cierre con la incorporación de Bruno Dias.

El brasileño, que viene de ElPozo Murcia Costa Cálida, llega en calidad de cedido hasta el final de la temporada. Se trata de un jugador con mucha proyección. Se dio a conocer en el Palmeiras, equipo que milita en la máxima categoría de su país. Su buen rendimiento llamó la atención de la selección brasileña sub 18, con la que disputó la Copa América. En esta competición, también destacó lo que provocó que ElPozo, en la campaña 2023-24, lo incorporarse para compatibilizar el primer equipo y el filial, que milita en Segunda B.

Debido a esto, cuenta con mucha experiencia en la máxima categoría española, hasta el punto de que también ha disputado algunos partidos de playoffs, además de ser un fijo en la Copa del Rey, en la que este año logró anotar un gol. Mientras tanto, con el filial del conjunto murciano también estaba teniendo un rendimiento soberbio, ya que anotó 18 goles en 17 partidos. Ahora, Dias recala en O Parrulo donde espera seguir creciendo como jugador y ayudando al equipo a lograr sus objetivos.