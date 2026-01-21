Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Parrulo Ferrol

Bruno Dias, tercer refuerzo invernal de O Parrulo Ferrol

El brasileño, que se desempeña de ala-cierre, llega procedente de ElPozo Murcia

Iago Couce
Iago Couce
21/01/2026 12:47
Bruno Dias, durante su etapa en ElPozo Murcia
Bruno Dias, durante su etapa en ElPozo Murcia
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Después de las marchas de Dennis Berthod, Xavi Cols y Jon, O Parrulo tenía claro que tenía que reforzar su equipo para conseguir esa ansiada permanencia. Primero llegaron, como regalos de Navidad, Caio Cesar y Malaguti. Ahora, el club de la ciudad naval quiere apuntalar los puestos de ala y cierre con la incorporación de Bruno Dias.

El brasileño, que viene de ElPozo Murcia Costa Cálida, llega en calidad de cedido hasta el final de la temporada. Se trata de un jugador con mucha proyección. Se dio a conocer en el Palmeiras, equipo que milita en la máxima categoría de su país. Su buen rendimiento llamó la atención de la selección brasileña sub 18, con la que disputó la Copa América. En esta competición, también destacó lo que provocó que ElPozo, en la campaña 2023-24, lo incorporarse para compatibilizar el primer equipo y el filial, que milita en Segunda B.

Debido a esto, cuenta con mucha experiencia en la máxima categoría española, hasta el punto de que también ha disputado algunos partidos de playoffs, además de ser un fijo en la Copa del Rey, en la que este año logró anotar un gol. Mientras tanto, con el filial del conjunto murciano también estaba teniendo un rendimiento soberbio, ya que anotó 18 goles en 17 partidos. Ahora, Dias recala en O Parrulo donde espera seguir creciendo como jugador y ayudando al equipo a lograr sus objetivos.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Monopiles en la dársena interior la primavera pasada

El Puerto de Ferrol recupera tráficos y crece un 5%
X. Fandiño
Un momento del operativo

Un cortocircuito moviliza a los bomberos del Speis de Narón
Redacción
Estación de Autobuses de Ferrol RP BNG

El BNG tacha de “fracaso” el sistema de depuración de la ría de Ferrol, con más zonas C que antes
Redacción
Escaño

La Armada reformará el cuartel de alumnos de la Escaño con 5,7 millones
X. Fandiño