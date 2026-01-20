Mi cuenta

O Parrulo Ferrol

Novoa, camino a la Eurocopa tras la lesión de Dani Zurdo

El jugador de O Parrulo se desplaza hoy martes con la selección a Eslovenia

Redacción
20/01/2026 14:27
Novoa, durante una entrevista concedida a este diario
Novoa, durante una entrevista concedida a este diario
Jorge Meis
Fue uno de los descartados por el preparador Dani Zurdo en primera instancia, si bien esta Eurocopa esperaba el debut de Novoa. Y así será. El jugador de O Parrulo entra finalmente en la convocatoria del seleccionador estatal debido a la baja de su compañero Dani Zurdo por lesión.

El futbolista de A Malata, que ya estuvo trabajando en la concentración del combinado nacional en Las Rozas, regresa Madrid para viajar con el equipo a Eslovenia, en donde llevará a cabo su debut este viernes día 23 ante, precisamente, la anfitirona a las 20.30 horas. Bielorrusia y Bélgica serán sus siguientes adversarios de grupo los días 26 y 29 en unos duelos en los que Novoa espera llevar a cabo su debut en competición oficial, ya que el de O Parrulo ya vistió la elástica roja en los amistosos ante Marruecos.

