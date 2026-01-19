O Parrulo Ferrol jugará un amistoso ante el Braga

O Parrulo ya jugó contra el Braga en pretemporada Emilio Cortizas

A pesar de que todos los jugadores de O Parrulo Ferrol están disfrutando de unas merecidas vacaciones debido al parón por la Eurocopa, el conjunto de la ciudad naval ya está pensando en el regreso a la competición.

Por ello, decidió programar un partido amistoso ante el SC Braga, el próximo 7 de septiembre a las 19.00 horas en A Malata, para llegar de la mejor manera posible para el encuentro ante el Industrias Santa Coloma –previsto para el domingo 15 de febrero, a las 13.00 horas en el pabellón ferrolano–.

El Braga, que ocupa la cuarta posición en la Primera División lusa, es un viejo conocido de O Parrulo porque esta misma pretemporada ya se midieron en territorio portugués. En aquella ocasión, el conjunto dirigido por Gerard Casas cayó por 4-2 tras un encuentro muy disputado. Ahora, en casa, espera sumar un triunfo y así retornar al campeonato liguero de la mejor manera posible.