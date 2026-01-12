Mi cuenta

O Parrulo Ferrol

El “pulpo” Starna, en el quinteto ideal de la jornada

El meta de O Parrulo Ferrol tuvo un destacado papel en la victoria ante el Osasuna Magna

Redacción
12/01/2026 21:13
Starna fue clave para el triunfo ferrolano
Starna fue clave para el triunfo ferrolano
Jorge Meis
No sólo le valió a O Parrulo el triunfo y los tres puntos la gran actuación de su meta Mati Starna en el duelo de la decimoséptima jornada ante el Osasuna Magna, sino que, a nivel individual, el portero vio recompensada su actuación con su inclusión entre los mejores. 

El quinteto ideal para la Federación Española cuenta tanto con el nombre del de O Parrulo como con el cierre Rubi –Alzira–, los alas Pani –Inter Movistar–, y Douglas –Noia Portos Apostoli– y el pívot Alisson –Palma Futsal–, destacando así el gran trabajo de todos ellos. No es en el único ránking en el que destaca un O Parrulo despegando el vuelo, ya que la entidad de A Malata sigue muy presente en la tabla de goleadores. Y es que los cinco goles anotados por Diogo ante el Noia mantienen al brasileño en el “top 3” de máximos realizadores diecisiete jornadas después, con trece dianas, a dos y una de Mínguez y Pito, respectivamente. 

