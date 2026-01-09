Mi cuenta

Mati Starna conduce a O Parrulo Ferrol a la victoria (1-2)

El portero del equipo ferrolano, clave en los tres puntos sumados ante el Osasuna Magna

Juan Quijano
Juan Quijano
09/01/2026 22:04
El campeonato liguero de Primera División se detiene por la próxima disputa de la Eurocopa y O Parrulo llega a este parón con una victoria sobre el Osasuna Magna Xota (1-2) que le sirve para varias cosas. Por un lado, para poner punto final a la racha de cuatro jornadas que llevaba sin ganar. Pero también para volver a situarse cerca de las posiciones que dan acceso a las eliminatorias por el título y, sobre todo, para erigir la figura de su portero Mati Starna como héroe del triunfo.

Poco más de veinte segundos tardó O Parrulo en llevarse un gran susto cuando la primera llegada del rival se tradujo en gol gracias al remate de Gustavo Marra a puerta vacía. Sin embargo, una vez revisada la acción, los árbitros decidieron invalidar la jugada por falta previa sobre el portero Mati Starna, lo que en realidad sirvió al equipo ferrolano en concienciarse de que sacar algo positivo de este encuentro no iba a ser una misión fácil para la escuadra visitante

Así que O Parrulo recuperó su versión de casi siempre en el campeonato liguero y en su primera ocasión se adelantó gracias al oportunismo de Santa Cruz a la hora de remachar un pase desde la derecha de Rubén Orzáez. Y con la escuadra de la ciudad naval más cómoda sobre la pista al estar en ventaja, el jugador herculino volvió a encontrar la portería contraria al remachar al fondo de las mallas un rechace del portero del cuadro local.

En vista de la desventaja que tenía en el marcador, el Osasuna Magna se aplicó en tratar de reducir distancias ante un rival que, sin embargo, demostró una gran solidez. Y, cuando no era capaz de frenar los intentos del rival, el portero Mati Starna demostraba que tenía ganas de ser la figura del enfrentamiento con las acciones que realizó.

Acoso

Entró a la segunda parte el Osasuna Magna dispuesto a apurar sus opciones de sacar algo positivo del partido. Pero su insistencia no se tradujo en ocasiones demasiado claras, y las que tuvo fueron abortadas por el cancerbero visitante... aunque otro factor, la acumulación de faltas –cometió la quinta a más de doce minutos del final–, se presentó como la principal amenaza para la victoria de la escuadra visitante.

La sexta falta de O Parrulo Ferrol, cometida a poco menos de seis minutos para el final, introdujo el partido en un escenario nuevo. Sobre todo porque Jonathan Linhares acertó a convertir el lanzamiento de diez metros que tuvo y eso redobló los ánimos de la escuadra local, que en menos de un minuto dispuso de un doble-penalti que esta vez el portero Mati Starna rechazó al disparo del propio Linhares.

El encuentro iba discurriendo y, a falta de menos cuatro minutos, entró en otra fase cuando al Osasuna Magna apostó por el juego de cinco como manera de recuperar al menos un punto. Pero, al contrario de lo que pudiese parecer, aquí O Parrulo Ferrol se sintió más cómodo a la hora de defender ante un rival que, por contra, apenas fue capaz de generar peligro... y cuando lo consiguió estaba el portero Mati Starna para evitarlo.

