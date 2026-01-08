Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol vuelve a la Eurocopa de la mano de Novoa

El jugador del club de A Malata se une este lunes 12 a la concentración de la selección española en Madrid

Redacción
08/01/2026 13:27
A Malata Parrulo contra Jaén
Novoa, en el controvertido duelo ante el Jaén de la última jornada
Daniel Alexandre
La luz en la complicada semana para O Parrulo Ferrol llega con el brillo que aportará Novoa en las filas de la selección española. El jugador de la entidad de A Malata figura en la prácticamente lista final con la que España jugará la próxima Eurocopa entre el 21 de este mes de enero y el 7 de febrero. 

Una serie de dieciséis nombres casi definitiva, ya que el seleccionador Jesús Velasco todavía tendrá que despedirse de otros dos, un portero y un jugador, y lo tendrá que hacer antes del día 20. 

Una noticia muy celebrada por el conjunto ferrolano y por el propio jugador que, tras los "ensayos" vividos en los duelos amistosos ante Marruecos el pasado mes de octubre -y quedándose después fuera de otros compromisos por motivos físicos-, podrá ahora vestirse de rojo de manera oficial. 

Niko Vukmir, durante el partido ante el Jaén Paraíso Interior

Niko Vukmir disputará la Eurocopa con la selección de Croacia

Novoa se unirá a la disciplina del combinado estatal ya este lunes día 12, con la concentración que el equipo comenzará en Las Rozas, en Madrid. Serán diez sesiones de trabajo ultimando los detalles para su debut ante Eslovenia el día 23, al que seguirán los choques contra Bielorrusia el 26 y el 29 ante Bélgica para terminar esta fase de grupos. 

Una competición continental en la que O Parrulo es de esperar que vuelva a contar con representación, en esta ocasión de la mano de Novoa, demostrando de nuevo el buen estado de forma del jugador y de un equipo que, asimismo, cuenta en sus filas con otro internacional español, como es Santa Cruz, en su caso en la sub 21. Además, también estará en Letonia Niko Vukmir, que defenderá los colores de Croacia.

Felicidad

"Es un orgullo enorme. Estoy supercontentísimo de haber podido entrar en esa lista y tengo muchas ganas de que llegue el día para poder aprovechar la oportunidad", señalaba Novoa poco después de conocer su virtual presencia en la competición letona. 

Una alegría que asimismo compartía su compañero de vestuario, Vukmir. "Estoy muy contento por ir a la Eurocopa y pienso que vamos a hacer un buen torneo", decía el jugador de O Parrulo. Habrá que ver si, asimismo, comparten pista en esta importante competición internacional. 

