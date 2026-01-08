Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol vuelve a la acción tras la polémica con el Jaén

El conjunto dirigido por Gerard Casas se mide al Osasuna Magna antes del parón por el Europeo

Iago Couce
Iago Couce
08/01/2026 20:33
A Malata Parrulo contra Jaén
Diogo es uno de los máximos goleadores de la categoría
Daniel Alexandre
Después de unos días en los que reinó la locura debido a los sucesos acontecidos en el partido ante el Jaén Paraíso Interior, O Parrulo Ferrol quiere pasar página cuanto antes y centrarse ya en el duelo que disputará este viernes ante el Osasuna Magna, el último antes del parón por la Eurocopa (20.00 horas, Anaitasuna). 

El conjunto ferrolano acude a tierras navarras para revertir esa mala racha de resultados que está teniendo y superar a un rival que es muy peligroso, ya que como indicó Gerard Casas “Xota es un equipo con un modelo de juego clarísimo. Tienen una identidad de equipo y de club marcada. Está muy bien trabajada desde hace muchísimos años y ponen las cosas muy difíciles. En casa son más fuertes que fuera. En nuestro pabellón ya nos lo pusieron muy difícil y casi se llevaron el partido –acabó 2-2 gracias a un gol en los últimos segundos–. Nos van a llevar al límite e intentarán que cometamos errores. Tenemos que hacer el mejor partido que podamos”. 

En la misma línea habló David Novoa, apuntando que “me espero un partido muy intenso, en una pista muy difícil, quizás la que más de toda la liga. Tenemos ganas de llegar allí y sumar los tres puntos. Estamos trabajando para ello y para revertir esta situación”. 

A Malata Parrulo contra Jaén

O Parrulo Ferrol vuelve a la Eurocopa de la mano de Novoa



De igual manera, a pesar de no estar en su mejor momento, el técnico del Osasuna Magna, Miguel Hernández, no se fía de O Parrulo al que considera un equipo peligro "a pesar de ser un recién ascendido. Se ha adaptado muy bien a la categoría y nos va a poner las cosas muy difíciles. Nosotros tenemos que jugar nuestras armas y ellos jugarán las suyas. Jugamos en casa y junto con la afición nos tenemos que llevar ese primer triunfo del año y seguir sumando”, comentó el preparador que para este encuentro no podrá contar con tres jugadores importantes como son Ion Cerviño, Roberto Martil y Andrés Gergahty. Los dos primeros fueron expulsados en el pasado duelo ante el Viña Albali Valdepeñas, siendo sancionados con dos y un partido, respectivamente. En el caso de Gergahty no estará presente por problemas físicas. El conjunto ferrolano tratará de sacar ventaja de esta situación y sumar tres puntos muy importantes antes del parón por la Eurocopa. 

