O Parrulo Ferrol condena la agresión del presidente del Jaén a un trabajador del club

Durante el encuentro que disputaron el pasado martes O Parrulo Ferrol y el Jaén Paraíso Interior saltaron muchas chispas tanto dentro como fuera de la pista. El punto culmen ocurrió en el descanso, cuando en el túnel de los vestuarios el presidente del Jaén agredió a un trabajador del club ferrolano, lo que obligó a movilizarse a la Policía Nacional.

En un principio, la cosa no fue a más y el encuentro se pudo reanudar después de que se activase el protocolo de violencia. Con todo, al acabar el encuentro, también hubo un pequeño malentendido tras la celebración del entrenador del conjunto andaluz, pero no hubo que lamentar ningún daño, ya que todo fue por la tensión del momento.

Debido a esos dos sucesos, especialmente el primero, O Parrulo acaba de publicar un comunicado en el que condena absolutamente todo lo que sucedió. "Desde O Parrulo Ferrol Fútbol Sala denunciamos públicamente la agresión sufrida por un trabajador de nuestro club, perpetrada por el presidente del club jienense durante el descanso del partido disputado el martes", empieza el escrito.

"Dicha agresión ya ha sido denunciada ante la Policía Nacional y será igualmente puesta en conocimiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que se adopten las medidas oportunas", continúa.

"Desde nuestra entidad condenamos con absoluta rotundidad cualquier acto de violencia. Creemos, defendemos y trabajamos cada día por un fútbol sala vivido desde el respeto, con un ambiente festivo cada vez que la pelota rueda en A Malata y con una afición que anima sin descanso y entiende este deporte como un espacio de disfrute, convivencia y valores", comenta el club en el comunicado.

Explicación

De igual manera, el club ferrolano lamentó "lo ocurrido al término del encuentro, cuando se produjo un malentendido en la pista que generó momentos de tensión. El personal del club intervino únicamente con la intención de que la situación fuese a más y de preservar la normalidad y la seguridad, en un episodio que, afortunadamente, no tuvo mayores consecuencias y que en ningún caso representa la esencia ni los valores del fútbol sala que defendemos".

"En Ferrol se respira fútbol sala. Un deporte que se vive cada día desde la base, desde la cantera, desde el trabajo constante con cientos de niños y niñas que llenan el pabellón de ilusión, aprendizaje y valores. Aquí el fútbol sala es una escuela de respeto, deportividad y convivencia, dentro y fuera de la pista. Y es desde ahí, desde donde nace todo, desde donde queremos seguir practicándolo y defendiéndolo", culmina el escrito de O Parrulo con motivo de todo lo ocurrido en el encuentro ante el Jaén.