Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol condena la agresión del presidente del Jaén a un trabajador del club

Este suceso ocurrió el pasado martes en el descanso del partido que disputaron ambos conjuntos

Iago Couce
Iago Couce
07/01/2026 15:54
A Malata Parrulo contra Jaén
La afición de O Parrulo siempre anima a su equipo
Daniel Alexandre
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Durante el encuentro que disputaron el pasado martes O Parrulo Ferrol y el Jaén Paraíso Interior saltaron muchas chispas tanto dentro como fuera de la pista. El punto culmen ocurrió en el descanso, cuando en el túnel de los vestuarios el presidente del Jaén agredió a un trabajador del club ferrolano, lo que obligó a movilizarse a la Policía Nacional.

En un principio, la cosa no fue a más y el encuentro se pudo reanudar después de que se activase el protocolo de violencia. Con todo, al acabar el encuentro, también hubo un pequeño malentendido tras la celebración del entrenador del conjunto andaluz, pero no hubo que lamentar ningún daño, ya que todo fue por la tensión del momento.

Debido a esos dos sucesos, especialmente el primero, O Parrulo acaba de publicar un comunicado en el que condena absolutamente todo lo que sucedió. "Desde O Parrulo Ferrol Fútbol Sala denunciamos públicamente la agresión sufrida por un trabajador de nuestro club, perpetrada por el presidente del club jienense durante el descanso del partido disputado el martes", empieza el escrito.

A Malata Parrulo contra Jaén

Gerard Casas, entrenador de O Parrulo Ferrol: “Pienso que ha sido el mayor robo que he sufrido en mi vida”

Más información

"Dicha agresión ya ha sido denunciada ante la Policía Nacional y será igualmente puesta en conocimiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que se adopten las medidas oportunas", continúa.

"Desde nuestra entidad condenamos con absoluta rotundidad cualquier acto de violencia. Creemos, defendemos y trabajamos cada día por un fútbol sala vivido desde el respeto, con un ambiente festivo cada vez que la pelota rueda en A Malata y con una afición que anima sin descanso y entiende este deporte como un espacio de disfrute, convivencia y valores", comenta el club en el comunicado.

Explicación

De igual manera, el club ferrolano lamentó "lo ocurrido al término del encuentro, cuando se produjo un malentendido en la pista que generó momentos de tensión. El personal del club intervino únicamente con la intención de que la situación fuese a más y de preservar la normalidad y la seguridad, en un episodio que, afortunadamente, no tuvo mayores consecuencias y que en ningún caso representa la esencia ni los valores del fútbol sala que defendemos".

A Malata Parrulo contra Jaén

Cruel desenlace para O Parrulo Ferrol (4-5)

Más información

"En Ferrol se respira fútbol sala. Un deporte que se vive cada día desde la base, desde la cantera, desde el trabajo constante con cientos de niños y niñas que llenan el pabellón de ilusión, aprendizaje y valores. Aquí el fútbol sala es una escuela de respeto, deportividad y convivencia, dentro y fuera de la pista. Y es desde ahí, desde donde nace todo, desde donde queremos seguir practicándolo y defendiéndolo", culmina el escrito de O Parrulo con motivo de todo lo ocurrido en el encuentro ante el Jaén.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Pancarta reivindicativa de la AV Concello de Cariño

La entidad vecinal de Cariño acumula ya 200 firmas de apoyo para exigir la puesta en marcha del centro de día
Verónica Vázquez
La diputada Soledad Agra en una intervención

Un total de ocho entidades de Ferrolterra optan a las ayudas provinciales para fomentar la igualdad
Redacción
La iniciativa se lleva a cabo, de manera ininterrumpida, desde 2014

Narón premiará este sábado la fidelidad lectora de diez personas usuarias de la biblioteca
Redacción
Operarios de Urbaser, actual adjudicataria del servicio de residuos, durante la mañana de Año Nuevo

El Concello confía en tener operativo antes de verano el contrato de recogida de residuos
J Guzmán