O Parrulo Ferrol

Niko Vukmir disputará la Eurocopa con la selección de Croacia

El jugador de O Parrulo Ferrol fue convocado por su seleccionador nacional

Redacción
07/01/2026 13:23
Niko Vukmir, durante el partido ante el Jaén Paraíso Interior
Niko Vukmir, durante el partido ante el Jaén Paraíso Interior
DANIEL ALEXANDRE
Niko Vukmir, jugador croata de O Parrulo Ferrol, disputará con su selección nacional la Eurocopa que se jugará entre el 21 de enero y el 7 de febrero en Lituania, Letonia y Eslovenia.

Vukmir es uno de los 18 jugadores convocados por el seleccionador nacional croata, Marinko Mavrovic, para concentrarse en la localidad de Prelog (Croacia) del 11 y 18 de enero y completar allí la puesta a punto para el torneo continental.

Después de que el lunes 19 de enero el técnico haga cuatro descartes entre sus seleccionados, la expedición de Croacia partirá hacia la capital de Letonia, Riga. Allí disputará la fase de grupos, en la que se enfrentará a la formación anfitriona, a Georgia y a Francia.

Esta será la segunda gran competición internacional -la primera como jugador de O Parrulo- que dispute Niko Vukmir. La anterior fue en 2024 en el Mundial de Uzbekistán, en el que Croacia llegó a octavos de final, ronda en la que fue eliminada por Argentina.

