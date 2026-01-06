Gerard Casas, entrenador de O Parrulo Ferrol: “Pienso que ha sido el mayor robo que he sufrido en mi vida”

Gerard Casas recriminándole una decisión al colegiado Daniel Alexandre

“La verdad es que creo que ha sido el mayor robo que he sufrido en mi vida. Por decisiones ajenas a nosotros y un espectáculo un poco lamentable se nos escapa el partido. Ha sido un escándalo. Pienso que merecimos mucho más, pero jugamos contra siete”, así de contundente fue Gerard Casas después de caer ante un Jaén Paraíso Interior que se vio beneficiado por los árbitros en varios momentos del encuentro.

De hecho, el técnico desveló que “antes del partido, el entrenador estaba amenazando a los árbitros en el banquillo. Ya nos pasó en la primera vuelta. Se quejaba de que les pitaban mal. Hoy les decía que prefería que le expulsasen a no poder quejarse, y lo estuvo haciendo todo el partido sin amarilla”. De igual manera, comentó otras acciones en las que Dani Rodríguez no se comportó de la mejor manera bajo el punto de vista del catalán, ya que “en la primera parte se mete en la pista y me increpa porque entiende que yo decido no echar la bola fuera cuando hay un jugador suyo en el suelo, cuando en Madrid, en una reunión de entrenadores, se decidió que no se iba a echar sino que paraban el juego los árbitros. Eso me parece una falta de respeto. Eso sin contar que cuando acaba el partido se mete en la pista saltando y celebrando cuando eso es una provocación y una falta de respeto al club y al fútbol sala”, indicó.

Asimismo, también habló de la expulsión a Gonzalo Santa Cruz, algo que no entiende porque “ninguna de las dos amarillas lo es. Estuvo toda la media parte llorando desconsoladamente y eso que no es una persona de lágrima fácil”. También, se lamentó de “una retención de Alan Brandi que acabó en gol de ellos”, no antes de explicar la acción del doble penalti en la que los colegiados “revisan una posible roja, que el tercer árbitro me dice que no sabe donde la han visto. Los árbitros revisan y señalan diez metros, cuando antes un jugador suyo del banquillo, Michel, entra en el campo a hacer una falta a Jhoy y parar la jugada. Les pedí, ya que iban a ver eso, que lo mirasen y no lo vieron”.

De todas maneras, quitando todas esas acciones que decantaron el encuentro, para Gerard “hicimos un partido muy bueno. Toca seguir trabajando y mejorando. Estoy contento porque tenemos un nivel más alto de que pensamos nosotros mismos”, finalizó el entrenador de O Parrulo Ferrol.