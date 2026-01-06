Cruel desenlace para O Parrulo Ferrol (4-5)

A Malata Parrulo contra Jaén Daniel Alexandre

El fútbol sala ha vuelto a ser muy cruel con O Parrulo Ferrol. El conjunto de la ciudad naval cayó ante el Jaén Paraíso interior tras encajar un doble penalti cuando faltaban cuarenta segundos (4-5).

En un día muy especial para los más pequeños, O Parrulo quería dedicar un gran partido, y si podía una victoria, a todos sus aficionados. Y así lo quiso demostrar desde el inicio. En la primera acción, Novoa se marchó de Bynho con una facilidad pasmosa, pero resbaló a la hora de golpear el balón. Con todo eso no importó, porque en la siguiente acción robó un balón, se lo cedió a Gonzalo Santa Cruz, que se giró y cuando iba a pegarle fue derribado. Gerard Casas cambió a todo su quinteto para la falta y no le pudo salir mejor. Rubén Orzáez la puso y Penezio, solo en el segundo palo, remachó el envío para poner el 1-0.

Casi sin tiempo para celebrarlo, el Jaén sacó de centro y forzó una falta rigurosa que Niko Vukmir protestó vehemente porque sabía que tendría peligro. Y así fue, ya que Joao Salla, con un potente disparo, puso el 1-1 inmediatamente. Pero este Parrulo no se rinde nunca. Siguió apretando y tuvo su premio porque Gonzalo puso todo patas arriba con un disparo que se coló por toda la escuadra. A Malata estalló de alegría pues en estos tres minutos de juego, su equipo estaba jugando de cine.

Delirio

Ese tanto hundió un poco al Jaén, que sólo era capaz de generar peligro en acciones a balón parado, mientras que O Parrulo dominaba cada una de las facetas. Estaba fuerte en defensa y en ataque le salía todo. Esa confianza se instauró en Morgato. El brasileño cogió el balón en su campo, regateó a su par, se plantó sólo delante del portero y con su pierna menos hábil puso el 3-1.

Tras esta tercera diana, el conjunto local rebajó un poco su presión y se dedicó a conservar más la bola. Buscar la jugada más clara y aprovecharla al máximo. Sin embargo, al hacer eso su rival fue creciendo poco a poco en el partido. Adelantó sus líneas y comenzó a robar balones con más facilidad y sacar más cosas positivas, pero sin mucho peligro. Con todo, en el minuto cinco, después de un saque de banda ejecutado por Eloy Rojas, Mati Rosa logró reducir diferencias después de un despiste de la defensa parrula. Tocaba seguir luchando porque todavía quedaba mucho duelo por delante y los andaluces comenzaron a apretar más, lo que ocasionó que Mati Starna tuviese que sacar a relucir todo su catálogo de paradas. Ya fuesen en manos a manos como en lanzamientos exteriores. El meta argentino no dejó pasar ninguna.

Sus compañeros, teniendo esa seguridad atrás, volvieron a presionar como al inicio y a generar mucho más peligro y sobre todo, a sacar faltas, siempre con David Novoa como objeto de ellas. En una infracción en la frontal del área, el ‘6’ del conjunto ferrolano se desquitó marcando un golazo por debajo de las piernas del portero para volver a encender a A Malata.

La afición local apretó como nunca pues quería más goles de los suyos, pero ellos quisieron mantener la calma pues enfrente había un rival muy potente. Por lo que no había que perder los nervios. Con todo, Gonzalo, impulsado por los rivales y unas malas decisiones arbitrales, vio dos tarjetas amarillas seguidas, lo que enfadó muchísimo al respetable. El Jaén aprovechó el tener un hombre más durante dos minutos para reducir distancias, pero todo había cambiado. Aun así, tras unos minutos finales de locos, la cosa se mantuvo igual hasta el descanso.

También siguió la misma tónica la segunda mitad, en la que los dos equipos se lanzaron al ataque. Unos para ampliar su renta y otros para empatar el choque. Con todo, fue O Parrulo quien tuvo por medio de Malaguti y Niko Vukmir, pero ninguno pudo rematar entre los tres palos. Todo lo contrario que su rival, en una discutida falta, Eloy Rojas disparó y su lanzamiento tocó ligeramente en Iván Rumbo y se acabó colando en la meta de Starna. Vuelta a la casilla de inicio, pero aún quedaba mucho por jugarse.

Sufrimiento

Pero la situación había cambiado. Ya no era O Parrulo quien dominaba, sino Jaén. Los andaluces creaban cada vez más peligro, mientras que los locales buscaban contragolpear como podían. Así era la única manera que tenían de acercarse a la meta rival. Además, el criterio arbitral había cambiado drásticamente y cualquier contacto de los blancos era falta, mientras que al revés no, lo que encendió aún más a la grada.

Con todo, no dejó de animar a los suyos, que se defendían como podían. Por suerte, en una acción de Rojas, el larguero se alió con Starna para evitar el 4-5. Esa situación, metió el miedo en el cuerpo al conjunto local, pero aun así no dejó de intentarlo. La tuvo Novoa con poco menos de dos minutos, pero su tiro se marchó por poco. Luego avisó Zurdo, que también obtuvo su mismo resultado. La bola no quería entrar. No obstante, cuando restaban cuarenta segundos, los colegiados señalaron la sexta falta de O Parrulo, lo que significaba un doblepenalti para el Jáen ante la protestas de todo el pabellón. Eso no afectó a João Salla, que clavó el balón en la escuadra. Quedaba tiempo y los de Gerard Casas lo intentaron, pero no pudieron empatar la contienda.