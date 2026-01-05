O Parrulo Ferrol-Jaén: Un partido con sabor a revancha

Gonzalo Santa Cruz ya marcó en el duelo en Jaén Emilio Cortizas

Después de unos días de descanso y tras asimilar la no clasificación para la Copa de España, O Parrulo Ferrol vuelve a la acción y lo hace en su casa, A Malata, ante un rival muy complicado, el Jaén Paraíso Interior, que castigó duramente los errores que cometieron los de Gerard Casas en el partido de la primera vuelta disputado en tierras andaluzas (19.00 horas).

Desde ese encuentro, que se jugó el 25 de octubre de 2025, han cambiado muchas cosas. El conjunto ferrolano mejoró mucho su rendimiento fuera de casa, lo que le permitió soñar por algo grande. Pero no sólo cambió a nivel deportivo, sino que también sufrió modificaciones en su plantilla, ya que se marcharon Xavi Cols y Dennis Berthod, mientras que llegaron Malaguti y Caio César. Todo ello para seguir compitiendo como siempre hacen y conseguir amarrar, lo antes posible, una permanencia que habrá que lucharla mucho. El primer paso para acercarse es sumar tres puntos de oro ante el Jaén y así olvidar definitivamente la derrota del derbi ante el Noia Portus Apóstoli.

Con todo, el vestuario ya lo ha hecho porque “a pesar de estar peleando por algo bonito, no lo logramos. Pero hay que seguir así porque el campeonato es largo y tenemos que mantener la buena dinámica que teníamos al principio”, señaló un Diogo que añadió que “esa posibilidad que teníamos fue fruto del buen trabajo que estábamos haciendo desde el inicio de la temporada. Ahora hay que mirar el objetivo del equipo, que es salvarnos, y seguir así”.

Su entrenador, Gerard Casas, de hecho apostilló que “creo que fue un error pensar y hablar de la Copa aunque era una realidad. Creo que tenemos que tomarnos cada partido como si fuera una final porque lo es. Cada punto es oro y lo necesitamos mucho”.

Gran forma

De igual manera, el brasileño confesó que “me encuentro en uno de los mejores momentos de mi vida. Estuvo bien marcar esos cincos goles ante el Noia, pero cambiaba todo por conseguir la victoria, que era lo más importante”.

Ahora, ante Jaén espera seguir de la misma manera, pero reconoció que “no será fácil porque es un auténtico equipazo. Tienen jugadores con mucha calidad, y tenemos que jugar a nuestro cien por cien para ganar”. Asimismo, también indicó que “no sé si habrá ganas de revancha por el partido de la primera vuelta, pero sí que tenemos que vigilar los errores que cometemos. Jugamos en casa, sabemos de nuestra fuerza aquí, es un nuevo partido y hay que ir a por todas”, indicó.

De la misma manera habló su entrenador, que especificó que “todos los equipos son complicados en esta liga. El nivel es muy alto y creo que nos tenemos que fijar en nosotros mismos. Diogo lo dijo muy bien, tenemos que corregir errores, volver a ser nosotros mismos, competir bien, regalar poco al rival y disfrutar de A Malata que seguro nos va a empujar a conseguir la victoria.” Y es que no es para menos, ya que el conjunto andaluz no ha perdido en sus últimos choques. Ha conseguido ganar a Illes Balears Palma Futsal (4-2), Osasuna Magna (1-2), Quesos El Hidalgo Manzanares (8-3) y Family Cash Alzira (4-3), además de empatar contra ElPozo Murcia Costa Cálida (2-2).

En cambio, sus pupilos atraviesan la peor racha de la temporada tras sumar cuatro partidos seguidos sin ganar –tres derrotas ante Noia Portus Apóstoli (8-5), Movistar Inter (4-5) y Quesos El Hidalgo Manzanares (4-3) y un empate ante el Jimbee Cartagena Costa Cálida (2-2)–. Por ello, durante toda los días previos a este duelo, tanto Gerard como Pol Cuairán y sus jugadores se han dedicado a estudiar todos los errores que cometieron para “intentar ajustar las cosas y saber lo que nos vamos a encontrar enfrente, que será un auténtico equipazo. Será importante que seamos nosotros mismos, hacer nuestro partido en casa y que sufran aquí”.

Fuerza de A Malata

Y es que O Parrulo siempre se crece cada vez que juega en A Malata. El equipo saca su mejor versión ante su gente y espera que hoy les pase lo mismo y les ayude como han hecho siempre. El preparador catalán sabe que así será, ya que “siempre, en cada partido en casa, nos dan un extra. Nuestra afición es determinante. Ojalá hoy, que es festivo, se llene aún más y juntos conseguimos los tres puntos”. De igual manera, también lo pidió Diogo que invitó “a todo el mundo a que nos venga a ver porque siempre que jugamos aquí es muy bonito por el ambiente que se genera y nos dan mucho. Esperemos que podamos ver A Malata llena”.

De hecho, desde el club también animan a vivir un partido único, que puede ser determinante para el devenir de la liga. Saben de la importancia de que no se escapen muchos puntos del recinto ferrolano. Necesitan hacerse fuertes para, poco a poco, acercarse a una salvación que está más o menos cerca –tiene doce puntos de ventaja con el descenso–. A pesar de ello, hay que seguir trabajando y luchando. Un victoria ante el Jaén, además de acercase un poquito más a ese objetivo, también les reforzará mucho la confianza y les permitirá seguir creyendo en que, a pesar de las diferencias presupuestarias que hay con los otros equipos, pueden competir contra cualquiera. Nadie puede parar el sueño que tiene este O Parrulo de seguir haciendo cosas grandes en una liga de gigantes.