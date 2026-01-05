Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Parrulo Ferrol

Malaguti: “Vengo a ayudar a O Parrulo Ferrol en todo lo que pueda”

El pívot de Benavente quiere recuperar su confianza después de no contar con muchos minutos en su anterior club

Iago Couce
Iago Couce
05/01/2026 19:37
Malaguti, durante un entrenamiento con sus nuevos compañeros
Malaguti, durante un entrenamiento con sus nuevos compañeros
Daniel Alexandre
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Casi sin tiempo para conocer a sus nuevos compañeros, Iván de Uña Feliz ‘Malaguti’ ya está listo para tener su puesta de largo con O Parrulo Ferrol. El jugador nacido en Benavente, que llegó hace unos días a la ciudad, podría debutar hoy ante el Jaén Paraíso Interior y “aportar en todo lo que pueda al equipo”.

A pesar de su poco tiempo aquí, Malaguti reconoció que se siente como en casa, ya que “hace diez años viví en Narón, cuando jugué ahí, y ahora también. La verdad es que estoy muy bien en Galicia y aquí. Siempre me he encontrado muy a gusto y espero seguir haciéndolo”. Y es que esta es la tercera vez en la que juega en nuestra comunidad, tras haberlo hecho en el Cidade de Narón y en el Burela. 

De hecho, pudo haber jugado antes en O Parrulo “pero por unas cosas u otras nunca se dio. Ahora, por una serie de circunstancias, estaba jugando pocos minutos y preguntamos por su situación. A raíz de ahí pudo concretarse. Él tenía intención y ganas de venir desde el primer momento y eso facilitó mucho las cosas", confirmó Melo, el director deportivo del club. A lo que el propio jugador añadió que “desde el primer momento me dieron mucha confianza y facilidad para estar aquí, así que muy agradecido”. Además, por si acaso, también “hablé con mi amigo David Novoa, que somos del mismo sitio y crecimos juntos en el fútbol sala a pesar de que le saco bastantes años, para hablar pequeños detalles del club y de la ciudad”. 

Asimismo, otras de las cosas que también le llamó la atención para recalar en el conjunto de la ciudad naval fue “que juegan mucho con pívot. Basan su juego en eso y me dieron la confianza de que al jugar así yo puedo tener muchos minutos. Al final, quiero aportar mi granito de arena con mis cualidades. Soy un tío muy físico, de espaldas domino bastante el balón”, dijo. 

Objetivos

En este sentido, Melo también agregó que “nos va a dar mucha competitividad tanto interna como el día de partido. Es un pívot muy dominante que nos va a proporcionar alternativas en el juego”. Todo ello para que O Parrulo siga creciendo y luchando contra los grandes equipos que hay en Primera División, sin perder de vista su objetivo, que es la salvación. 

Por ello, Malaguti quiso destacar que “quiero ayudar al equipo, tanto defensivamente como ofensivamente. Es verdad que vengo de varios partidos contando con pocos minutos en mi antiguo club –el Ribera Navarra– y quiero coger esa confianza y esa garra para ayudar al equipo. Además, quiero cumplir los objetivos del club y si podemos estar un pasito más adelante, pues bienvenido sea”, finalizó el jugador nacido en Benavente que espera debutar hoy ante su nueva afición y poder dedicarle el primero de los muchos goles que espera marcar en lo que resta de temporada. 

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El equipo masculino sub 16 del Atletismo Narón, en lo más alto del podio

Dos títulos por equipos y varios podios individuales en el Gallego de cross
Redacción
El Eume Deportivo derrotó con claridad al San Pedro

La Copa Ferrol ya sabe quiénes estarán en octavos de final
Redacción
Los jugadores del Racing, decepcionados al final del partido de Pasarón

El Racing de Ferrol, sin el poder de reacción del inicio liguero
Juan Quijano
El conselleiro Román Rodríguez, en octubre en una visita al CIFP Ferrolterra

Tres alumnos de FP de Ferrolterra, entre los premios extraordinarios de grado superior
Redacción