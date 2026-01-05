Malaguti: “Vengo a ayudar a O Parrulo Ferrol en todo lo que pueda”

Malaguti, durante un entrenamiento con sus nuevos compañeros Daniel Alexandre

Casi sin tiempo para conocer a sus nuevos compañeros, Iván de Uña Feliz ‘Malaguti’ ya está listo para tener su puesta de largo con O Parrulo Ferrol. El jugador nacido en Benavente, que llegó hace unos días a la ciudad, podría debutar hoy ante el Jaén Paraíso Interior y “aportar en todo lo que pueda al equipo”.

A pesar de su poco tiempo aquí, Malaguti reconoció que se siente como en casa, ya que “hace diez años viví en Narón, cuando jugué ahí, y ahora también. La verdad es que estoy muy bien en Galicia y aquí. Siempre me he encontrado muy a gusto y espero seguir haciéndolo”. Y es que esta es la tercera vez en la que juega en nuestra comunidad, tras haberlo hecho en el Cidade de Narón y en el Burela.

De hecho, pudo haber jugado antes en O Parrulo “pero por unas cosas u otras nunca se dio. Ahora, por una serie de circunstancias, estaba jugando pocos minutos y preguntamos por su situación. A raíz de ahí pudo concretarse. Él tenía intención y ganas de venir desde el primer momento y eso facilitó mucho las cosas", confirmó Melo, el director deportivo del club. A lo que el propio jugador añadió que “desde el primer momento me dieron mucha confianza y facilidad para estar aquí, así que muy agradecido”. Además, por si acaso, también “hablé con mi amigo David Novoa, que somos del mismo sitio y crecimos juntos en el fútbol sala a pesar de que le saco bastantes años, para hablar pequeños detalles del club y de la ciudad”.

Asimismo, otras de las cosas que también le llamó la atención para recalar en el conjunto de la ciudad naval fue “que juegan mucho con pívot. Basan su juego en eso y me dieron la confianza de que al jugar así yo puedo tener muchos minutos. Al final, quiero aportar mi granito de arena con mis cualidades. Soy un tío muy físico, de espaldas domino bastante el balón”, dijo.

Objetivos

En este sentido, Melo también agregó que “nos va a dar mucha competitividad tanto interna como el día de partido. Es un pívot muy dominante que nos va a proporcionar alternativas en el juego”. Todo ello para que O Parrulo siga creciendo y luchando contra los grandes equipos que hay en Primera División, sin perder de vista su objetivo, que es la salvación.

Por ello, Malaguti quiso destacar que “quiero ayudar al equipo, tanto defensivamente como ofensivamente. Es verdad que vengo de varios partidos contando con pocos minutos en mi antiguo club –el Ribera Navarra– y quiero coger esa confianza y esa garra para ayudar al equipo. Además, quiero cumplir los objetivos del club y si podemos estar un pasito más adelante, pues bienvenido sea”, finalizó el jugador nacido en Benavente que espera debutar hoy ante su nueva afición y poder dedicarle el primero de los muchos goles que espera marcar en lo que resta de temporada.