O Parrulo Ferrol

Malaguti, segunda incorporación invernal de O Parrulo Ferrol

El jugador de Benavente llega al conjunto de Gerard Casas para aportar fortaleza a la posición de pívot

Iago Couce
Iago Couce
02/01/2026 14:18
Malaguti, en su etapa en el Atlético Benvante, contra O Parrulo
Malaguti (derecha), en su etapa en el Atlético Benavente, contra O Parrulo
Jorge Meis
Si O Parrulo Ferrol despedía 2025 con la incorporación de Caio César y las bajas de Dennis Berthod, Xavi Cols y Manu Aguayo, ahora comenzó 2026 con otro regalo para su afición. El conjunto de la ciudad naval anunció la incorporación de Iván de Uña Feliz 'Malaguti'.

El pívot, que llega procedente del ATP Iluminación Ribera Navarra, recala nuevamente en la comarca para aportar su experiencia y goles a un conjunto ferrolano que quiere seguir creciendo en la segunda vuelta de la Primera División.

A pesar de que se formó en el Atlético Benavente, con el que jugó en Tercera, Segunda B y Segunda, logrando dos campeonatos en las dos primeras categorías, Malaguti es un viejo conocido de Ferrolterra, ya que militó en el Cidade de Narón en la temporada 2016-17, cuando estaba en la división de plata. Después de su breve estancia en el club naronés, el de Benavente se marchó a la máxima categoría polaca, para jugar en el KS Constract, en el que lograría el título liguero.

Tras ese éxito, regresó a Galicia para enrolarse en las filas del Reyco Burela, con el logró el ascenso a Primera División. Su buen hacer durante la campaña y media que estuvo en el conjunto lucense, provocó que el Ribera Navarra se hiciese con sus servicios. Ahora, vuelve a Ferrolterra, donde espera seguir demostrando su calidad y ayudar al equipo a conseguir sus objetivos.

