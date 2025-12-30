Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol despide a los metas Berthod y Aguayo y al jugador Xavi Cols

El club de A Malata, tras anunciar la llegada de Caio, podría incorporar más nombres en el mercado invernal

Redacción
30/12/2025 14:54
Cols llegó esta temporada a la disciplina ferrolana
Cols llegó esta temporada a la disciplina ferrolana
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los movimientos en O Parrulo Ferrol se producen también en el apartado de salidas. Si el lunes la entidad de A Malata presentaba a su nuevo meta el brasileño Caio, hoy martes daba a conocer la marcha de dos de sus porteros, Dennis Berthod y Manu Aguayo, así como de su jugador de pista Xavi Cols

Tanto Berthod como Aguayo recalaron en las filas parrulas la temporada pasada, ayudando a la formación ferrolana a lograr el celebrado ascenso a Primera División. Una categoría a la que ya llegó un Cols que ya no podrá seguir ayudando a los Casas en el trabajo de la salvación. El club, que buscará otros nombres en mercado de invierno, agradece a los tres su trabajo, compromiso y profesionalidad, deseándoles la mejor de las suertes en su futuro. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La edila Olga Ameneiro junto al Navitrén

Herida una elfa del Navitrén naronés al caerse en marcha
Redacción
Novoa, durante el duelo disputado en A Malata ante el Córdoba

Novoa, jugador de O Parrulo Ferrol, a un paso de la Eurocopa
Redacción
Andrés Balado actuando en las fiestas de Ferrol

Bruce Springsteeng se siente en el Pazo da Cultura de Narón a través del Boss Gallego, Andrés Balado
Redacción
Escola Aberta

El taller de primer beso de la Escola Aberta se cambia por otro de postales de fantasía, esta vez sí, auténtico
Redacción