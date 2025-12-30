O Parrulo Ferrol despide a los metas Berthod y Aguayo y al jugador Xavi Cols

Cols llegó esta temporada a la disciplina ferrolana Cedida

Los movimientos en O Parrulo Ferrol se producen también en el apartado de salidas. Si el lunes la entidad de A Malata presentaba a su nuevo meta el brasileño Caio, hoy martes daba a conocer la marcha de dos de sus porteros, Dennis Berthod y Manu Aguayo, así como de su jugador de pista Xavi Cols.

Tanto Berthod como Aguayo recalaron en las filas parrulas la temporada pasada, ayudando a la formación ferrolana a lograr el celebrado ascenso a Primera División. Una categoría a la que ya llegó un Cols que ya no podrá seguir ayudando a los Casas en el trabajo de la salvación. El club, que buscará otros nombres en mercado de invierno, agradece a los tres su trabajo, compromiso y profesionalidad, deseándoles la mejor de las suertes en su futuro.