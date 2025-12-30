Novoa, jugador de O Parrulo Ferrol, a un paso de la Eurocopa

Novoa, durante el duelo disputado en A Malata ante el Córdoba Jorge Meis

A un paso de la Eurocopa. Así se encuentra el jugador de O Parrulo Ferrol Novoa tras conocerse la prelista de seleccionados por el técnico Jesús Velasco para formar el equipo español que acudirá a esta competición continental entre el 21 de enero y el 7 de febrero.

El futbolista de la escuadra ferrolana es uno de los 30 nombres que optan a quedarse en la lista final de dieciséis que compondrán el equipo nacional, y cuya composición definitiva se dará a conocer poco después del día de Reyes, concretamente el jueves 8 de enero. De esta saldrán los catorce que dirimirán la Eurocopa, pudiéndose modificar hasta 24 horas antes del debut, del día 23, ante Eslovenia.

Para Novoa esta es su cuarta aparición en esta prelista, pudiendo debutar con la selección en los dos amistosos disputados ante Marruecos en Rabat el pasado octubre. En las dos siguientes convocatorias, el de O Parrulo tuvo que quedarse fuera al sufrir problemas físicos.