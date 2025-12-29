Caio, nuevo portero de O Parrulo Ferrol: “Ya me hablaron de la gran ‘torcida’ que hay en A Malata”

Caio y Melo, durante la presentación del jugador Jorge Meis

O Parrulo ya tiene nuevo cónsul para su portería, el meta brasileño Caio César, que fue presentado en la tarde de este lunes tras varios días trabajando con sus compañeros a la espera de un debut que podría darse como un gran regalo el próximo 6 de enero, día de Reyes.

Un joven futbolista sudamericano que llega a las filas ferrolanas con los numerosos referentes proporcionados por amigos como los exparrulos Thalles, William y con nombres con los que compartirá pista y vestuario como son Jhoy, Penezio o Diogo. “Todos ellos me hablaron muy bien de O Parrulo. La liga española es muy fuerte”, señalaba el nuevo portero parrulo subrayando el nuevo desafío que supone para su carrera recalar en un club como el de A Malata.

“Espero poder ayudar a O Parrulo a conquistar sus objetivos”, decía un Caio consciente de que en su primera experiencia en la liga española tendrá que adaptarse a las diferencias existentes “de filosofía, de juego, de reglas... Es algo nuevo para mí, pero estoy muy dispuesto a aprender y a ayudar”, apuntaba. Lo que tiene claro Caio es que espera volver a ver a O Parrulo en puestos de playoff . “Sería un sueño. Tenemos que pensar partido a partido para alcanzar esas posiciones y ver A Malata llena”, comenta.

Y es que si bien el nuevo portero parrulo todavía tendrá que esperar para su puesta de largo en el pabellón ferrolano, Caio ya sabe por los citados amigos, y por vídeos que ha podido ver, cómo se las gastan en el recinto de la ría. “Talles ya me comentó que A Malata es un ‘barulho’, una gran ‘torcida’, personas a las que les gusta mucho el fútbol sala”, comenta el brasileño. Caio quiere ayudar en todo lo posible a sus nuevos compañeros y, además de bajo palos, el nuevo fichaje de la casa blanca destaca su juego con los pies “para poder desahogar el juego”, cuenta.

Un jugador del que, ya con varios días a las órdenes de Casas, el director deportivo de la entidad, Melo señaló su rápida adaptación al equipo. “Lo vi muy bien. Ayuda tener a más brasileños en el equipo para esa adaptación y más en estas fechas. Nos va a aportar mucha competencia interna y nos va a complementar en el equipo, sobre todo de cara al año que viene”, añade. Para lo que resta de campaña, Caio se prepara para, si así lo estima oportuno el “míster” regalar el día 6 su debut en A Malata.