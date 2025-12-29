Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Parrulo Ferrol

Caio, nuevo portero de O Parrulo Ferrol: “Ya me hablaron de la gran ‘torcida’ que hay en A Malata”

El nuevo cónsul de la meta parrula espera ayudar, desde el próximo día 6, a que el grupo ferrolano regrese a puestos de playoffs

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
29/12/2025 19:26
Caio y Melo, durante la presentación del jugador
Caio y Melo, durante la presentación del jugador
Jorge Meis
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

O Parrulo ya tiene nuevo cónsul para su portería, el meta brasileño Caio César, que fue presentado en la tarde de este lunes tras varios días trabajando con sus compañeros a la espera de un debut que podría darse como un gran regalo el próximo 6 de enero, día de Reyes.

Un joven futbolista sudamericano que llega a las filas ferrolanas con los numerosos referentes proporcionados por amigos como los exparrulos Thalles, William y con nombres con los que compartirá pista y vestuario como son Jhoy, Penezio o Diogo. “Todos ellos me hablaron muy bien de O Parrulo. La liga española es muy fuerte”, señalaba el nuevo portero parrulo subrayando el nuevo desafío que supone para su carrera recalar en un club como el de A Malata.

“Espero poder ayudar a O Parrulo a conquistar sus objetivos”, decía un Caio consciente de que en su primera experiencia en la liga española tendrá que adaptarse a las diferencias existentes “de filosofía, de juego, de reglas... Es algo nuevo para mí, pero estoy muy dispuesto a aprender y a ayudar”, apuntaba. Lo que tiene claro Caio es que espera volver a ver a O Parrulo en puestos de playoff . “Sería un sueño. Tenemos que pensar partido a partido para alcanzar esas posiciones y ver A Malata llena”, comenta.

Caio César ya se entrenó esta mañana con sus compañeros

Caio César, el regalo de inverno de O Parrulo Ferrol

Más información

Y es que si bien el nuevo portero parrulo todavía tendrá que esperar para su puesta de largo en el pabellón ferrolano, Caio ya sabe por los citados amigos, y por vídeos que ha podido ver, cómo se las gastan en el recinto de la ría. “Talles ya me comentó que A Malata es un ‘barulho’, una gran ‘torcida’, personas a las que les gusta mucho el fútbol sala”, comenta el brasileño. Caio quiere ayudar en todo lo posible a sus nuevos compañeros y, además de bajo palos, el nuevo fichaje de la casa blanca destaca su juego con los pies “para poder desahogar el juego”, cuenta.

Un jugador del que, ya con varios días a las órdenes de Casas, el director deportivo de la entidad, Melo señaló su rápida adaptación al equipo. “Lo vi muy bien. Ayuda tener a más brasileños en el equipo para esa adaptación y más en estas fechas. Nos va a aportar mucha competencia interna y nos va a complementar en el equipo, sobre todo de cara al año que viene”, añade. Para lo que resta de campaña, Caio se prepara para, si así lo estima oportuno el “míster” regalar el día 6 su debut en A Malata.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Dos primeros ganadores “silvestres”
Redacción
Letreiro na entrada do local da Piruchela, na rúa Trovador Esquío 14

A Piruchela comeza con ritmo o ano en Neda: Sés, historia do fado, Xabier Díaz nas ondas e Gutier Álvarez
Redacción
Foto de familia de los ganadores de esta primera edición

La casa do Sereno presume de la mejor decoración navideña de Covas
Redacción
Míchel Alonso dirigirá al equipo juvenil del Racing

El Racing de Ferrol incorpora a Míchel Alonso a su estructura deportiva
Juan Quijano