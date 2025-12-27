Mi cuenta

Gerard Casas, entrenador de O Parrulo Ferrol: “Ellos tenían una marcha más”

El entrenador reconoció que su equipo no realizó una buena primera parte ante el Noia

Iago Couce
Iago Couce
27/12/2025 22:09
Rueda de prensa de O Parrulo Hablan Dennis Berthod y Gerard Casas
Gerard Casas, en una rueda de prensa de O Parrulo
Jorge Meis
Más allá de reconocer que el flojo nivel de O Parrulo Ferrol en la primera parte –especialmente en los minutos previos al descanso– influyó en la derrota de la escuadra de la ciudad naval, el entrenador del equipo ferrolano, Gerard Casas, cree que el resultado fue más mérito del Noia Portus Apostoli que demérito de la escuadra que dirige. “Tenían un poco más de ritmo, se llevaban todos los duelos, todos los balones divididos, salían más rápidos que nosotros en transición.... tenían una marcha más y estaban más decididos a ir a por la victoria”, dijo el técnico.

Casas, de todas maneras, destacó que “en la segunda parte salimos con una marcha más, porque no había nada que perder, y llegamos a ponernos 5-3...pero nos volvieron a pasar por encima en duelos individuales. Por eso no me queda nada más que felicitar al adversario”.

Aunque O Parrulo Ferrol tenía en este partido la posibilidad de clasificarse para la Copa de España, el preparador de la escuadra de la ciudad naval insistió en que “espero que no les haya afectado a los jugadores, porque llevo muchas semanas recordándoles que “no era nuestro objetivo”. Además, el preparador reconoció que “seguramente el ambiente que había en el pabellón nos influyó... pero tenemos 20 puntos y estamos lejos de los puestos de descenso a Segunda”.

