El 'repóker' de Diogo no salva a O Parrulo Ferrol en Noia (8-5)

Diogo anotó los cinco goles de O Parrulo Noia

Una mala primera parte condenó a un O Parrulo Ferrol que cayó ante un Noia soberbia. Los cinco tantos de Diogo no sirvieron para que el conjunto de la ciudad naval se clasificase para la Copa de España.

Desde antes del partido se sabía que este encuentro iba a ser muy especial, no porque fuese un derbi gallego, que también, sino por la posibilidad que tenían ambos conjuntos de disputar la Copa de España. O Parrulo se jugaba más en ese sentido, quizá eso le pesó al inicio. Aunque trató de dominar la bola con rápidas combinaciones, en una de ellas, Diogo perdió el balón ante David Pazos. El capitán del cuadro local se lanzó a portería, superó a David Novoa y le cedió el balón para que Rubi pusiese el 1-0 cuando apenas habían pasado 50 segundos.

Lejos de venirse abajo, el conjunto de Gerard Casas siguió con su plan de juego. Amasando el balón para encontrar la mejor opción. Mientras tanto, el Noia esperaba replegado en su campo. Con todo, esa forma no le trajo demasiadas oportunidades, más allá de un disparo raso de Diogo que sacó muy bien Schütt. Ante esa ocasión, los aficionados desplazados de Ferrol comenzaron a animar, algo que provocó la respuesta local que hizo retumbar el Agustín Mourís, algo que agradeció su equipo que estaba empezando a sufrir demasiado.

Sin embargo, poco duró esa energía positiva porque Gonzalo Santa Cruz, tras una buena acción, logró provocar un penalti por mano de Montero. El defensor se quejó de que venía de un rebote, pero los colegiados, tras revisar la acción, mantuvieron su decisión. Diogo fue el encargado de asumir la responsabilidad y no falló al engañar completamente a Schütt, que se lamentó de la pena máxima señalada.

El empate cambió el partido por completo. Ambos equipos se lanzaron a por todas. Primero probó fortuna David Pazos, pero apareció Mati Starna y sus reflejos felinos para salvar el gol sobre la línea. Sin tiempo para respirar, el meta argentino armó una contra que acabó con Gonzalo estrellando el balón en la cepa del palo. Eso no hizo más que crecer la tensión, algo que influenció mucho a los árbitros que empezaron a sacar amarillas por doquier, entre las que se incluyeron las dos que recibió Pol Cuairán, segundo entrenador de O Parrulo.

Tras eso, el partido perdió todo el ritmo que había adquirido porque ninguno quería ser sancionado con un doble penalti. Pero, como había ocurrido antes, poco duró la calma. El tiempo que tardó David Pazos el balón por la banda. Se fue de Morgato y puso un balón al segundo palo que rebotó en Jhoy y acabó entrando. La cosa no acabó ahí porque en la jugada siguiente Macedo puso el 3-1, pero los colegiados lo anularon por mano.

Lluvia de goles

Eso dio aire a O Parrulo que, impulsado por Novoa, recuperó su alegría y comenzó a asediar la meta de Schütt. No obstante, no estaba teniendo puntería, algo que sí que tuvo Biel para poner el 3-1 poco antes del descanso. Y la cosa aún fue a peor porque O Parrulo cometió la sexta falta y el Noia, por medio de Ismael, no perdonó y luego, el propio ‘23’ local puso el 5-1 justo al final de una loca primera mitad.

Además, para colmo, debido a ser una jornada unificada, Gerard Casas apenas tuvo tiempo de animar a los suyos. Aun así, salieron con una renovada actitud. Dieron un paso más defensa, que es en lo que más estaban fallando, y cortaron el peligro local, pero siguieron sin encontrar el camino al gol, algo que les hacía mucha falta. Demasiada. Y eso lo sintió la afición del Noia, que les apretó mucho, al igual que sus jugadores. Si bien tenían menos facilidades, cada vez que llegaban, sobre todo si Pazos estaba por el medio, creaba mucho peligro.

Nuevamente, cuando peor estaba el equipo ferrolano, Iván Rumbo se inventó una nueva pena máxima, que Diogo volvió a marcar para dar esperanzas a su equipo. Y estas subieron nuevamente con otra diana del ‘11’ brasileño, que firmó un ‘hat trick’ desde el punto de penalti para delirio de la afición parrula desplazada. Todavía quedaba mucho tiempo y la remontada era posible. Y más aún tras la expulsión de Douglas por doble amarilla. Y a punto estuvo de aprovecharlo Gonzalo, pero estrelló el balón en la madera. Aun así, los de Gerard Casas tuvieron más oportunidades, pero no las aprovecharon y en una falta, Ismael puso el 6-3 para calmar los ánimos.

Ante este nuevo tanto encajado, el técnico visitante apostó por el portero-jugador para buscar darle la vuelta a un partido, que se les complicó en la primera mitad. Pero eso daba igual ya. Importaba el ahora. Y este parecía prometedor, pero se cortó de raíz con el séptimo gol, obra de un excelso Pazos. Pero la alegría local duró poco porque apareció de nuevo, con un doble penalti. Sin embargo, no sirvió de nada porque llegó otro gol local, seguido del quinto de Diogo, que confirmó la derrota de O Parrulo y la no clasificación para la Copa de España.