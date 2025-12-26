Noia-O Parrulo Ferrol: Un derbi gallego con sabor a Copa

Rubén Orzáez, durante el encuentro ante el Movistar Inter, volverá a ser el jefe de las operaciones de O Parrulo Emilio Cortizas

O Parrulo Ferrol y Noia Portus Apóstoli despedirán 2025 por todo lo alto. Ambos conjuntos cerrarán el año disputando su primer derbi autonómico en la máxima categoría del fútbol sala nacional (18.30 horas, en el pabellón Agustín Mouris). Además, lo hacen con muchas cosas en juego más allá de ser el mejor equipo de Galicia, sino que ambas escuadras tienen opciones de clasificarse para la Copa de España.

Este hito, sin duda, elevará aún más si cabe la tensión que suele haber en estos enfrentamientos. De hecho, debido a todo ello, se espera que haya un lleno total en el recinto noiés, en el que las aficiones de ambos equipos –se espera que acudan 70 personas desde Ferrol– disfrutarán de la gran fiesta del fútbol sala gallego. Como no podía ser de otra manera, este encuentro será muy especial para Turbi, ya que “como ferrolano, siempre gustar jugar este partido”.

Aunque para su entrenador “todos los partidos son importantes, lo cierto es que jugar un derbi es muy bonito y es muy bueno para el fútbol sala gallego tener a dos equipos en Primera. Es una de las regiones con más tradición. Para los que son de aquí imagino que será más especial. Yo tengo bastantes ganas de este partido desde pretemporada. Había mucha gente de Ferrol que quería viajar para estar allí y no va a poder entrar. Eso nos tiene que dar un plus para ir allí y representar a O Parrulo como se merece y luchar con todo”, añadió el preparador.

Un rival directo

Y es este choque es uno en el que se miden dos rivales directos. Ambos, a priori, tendrían que luchar por la salvación, pero están sorprendiendo a todo el mundo por cómo están jugando. En este sentido, Turbi apuntó que “estamos demostrando que de nuestra liga son todos los equipos y creo que eso es lo bueno que tenemos. Competimos con los mejores del mundo, como con lo que son de nuestra liga en teoría. Sabemos que va a ser difícil porque los dos nos jugamos mucho, pero vamos a salir a ganar porque podemos tener ese premio de la Copa”.

Asimismo, también recalcó que “aunque haya esa posibilidad de clasificarnos, pues genial, pero nosotros estamos centrados en los tres puntos porque nos van a ayudar a la permanencia”. Su técnico recogió sus palabras y aseguró que “ese el objetivo. Tenemos que seguir luchando, pero también hay que valorar que hace un año nos fuimos a Lugo jugándonos el descenso a Segunda B, ahora estamos en Primera y en una buena posición en la clasificación”.

Partido complicado

Respecto al encuentro, el técnico valoró que se van a encontrar a un “equipo que en casa es muy fuerte. Sólo ha perdido dos partidos –contra Peñíscola (1-2) y Barça (0-1)– y fueron muy reñidos. Han sido superiores a mucho de los rivales que en teoría no son de su liga. Es un pabellón pequeño y tienen una afición que aprieta muchísimo. Tienen mucha confianza. Se les nota cuando defienden. Estoy seguro de que nos lo van a poner muy difícil y van a intentar no respetarnos desde el principio. Tenemos el plan de partido claro y vamos a ir por los tres puntos”.

Además, este encuentro llega después de tres partidos sin conocer la victoria. Con todo, esa racha no le preocupa a Gerard porque “si así lo hiciese no sabría donde estoy. Creo que lo normal sería perder varios partidos seguidos muy a menudo en un club con nuestro presupuesto. Por suerte, no lo hemos vivido”, apuntó. Y tanto él, como el resto del cuerpo técnico y sus jugadores esperan que sea así, ya que como apuntó Turbi “esas dinámicas están para romperse. Vamos a ir por todas. Estos días estuvimos entrenando muy bien, con muchas ganas, y queremos que llegue ya el encuentro”, finalizó el jugador ferrolano.

Sin duda, este será un derbi muy especial, en el que ningún equipo se guardará nada y en el que buscarán acabar el año, no sólo siendo el mejor de Galicia, sino teniendo el premio de jugar la Copa de España.