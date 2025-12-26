Caio César, el regalo de inverno de O Parrulo Ferrol

Caio César ya se entrenó esta mañana con sus compañeros O Parrulo

Con un día de retraso, pero Papá Noel dejó un regalo a los aficionados de O Parrulo Ferrol. El conjunto de la ciudad naval anunció el fichaje de Caio César, un portero brasileño que aumentará el nivel y la competencia en el equipo dirigido por Gerard Casas.

El meta, que firma por una temporada y media, llega procedente del Santo André/Intelli, equipo en el que militó durante las últimas cinco temporadas. Previamente, este joven carioca, nació en 1999, jugó en el Minas y el Magnus, también en su país natal.

A pesar de su juventud, Caio César cuenta con mucha experiencia, además de varios títulos en su palmarés. Concretamente, ganó la Liga Nacional de Futsal brasileña y la Conmebol Liga Sudamericana Futsal.

Respecto a sus características, O Parrulo destaca de su nueva incorporación que se trata de un portero que aportará mucho al juego combinativo de la plantilla, además de muchas paradas. Asimismo, el guardameta tendrá la oportunidad de debutar en la pista en 2026, una vez que se abra el mercado invernal.