O Parrulo Ferrol se queda con la miel en los labios (4-5)

Novoa estuvo muy activo durante todo el partido Emilio Cortizas

O Parrulo Ferrol se queda con la miel en los labios ante un Movistar Inter que tuvo más puntería y más fortuna en los últimos instantes del partido (4-5).

Como si de una partida de ajedrez se tratase, ambos conjuntos comenzaron el duelo estudiando cada movimiento, cada acción y cada posición para saber dónde hacer peligro. Con todo, eso pareció romperse en el segundo treinta, cuando Turbi, tras un magnífico control, estuvo a punto de marcar, pero su disparo se marchó lamiendo el palo. Eso puso en alerta al Inter, que rápidamente avisó en el otro lado por medio de Raya, que tampoco tuvo demasiada fortuna. Tras esos dos acercamientos, el partido volvió a entrar en un estado de estudio, donde el conjunto madrileño, a través de la posesión, dominó ligeramente, pero sin mucho peligro.

Durante muchos minutos, el peso del partido cayó del lado visitante, que comenzó a generar más ocasiones, hasta que se topó con un penalti por una mano de Diogo. Gerard Casas sacó a su especialista, Dennis Berthod, para detener la pena máxima de Javi Mínguez, y este así lo hizo con una gran intervención. Esa acción dio una nueva oportunidad a los suyos, que no la desaprovecharon. En la siguiente jugada, Gonzalo Santa Cruz fue derribado dentro del área y los árbitros no dudaron en señalar la falta. Diogo asumió la responsabilidad y no falló para delirio de A Malata.

Ese tanto, al tiempo que espoleó a O Parrulo, hizo lo propio con el Inter, que pudo empatar hasta en dos ocasiones, pero los disparos de Míguez y Raya se toparon primero con el larguero y luego con Penezio.

Era momento de sufrir y de eso sabe el cuadro ferrolano. Cuando peor lo podía estar pasando, en una jugada sin aparente peligro, Rubén Orzáez sacó de banda, pero Jesús Herrero, en un movimiento difícil de entender, salió a por el balón y lo rechazó. El cuero cayó a los pies del propio Rubén que lanzó una vaselina que sirvió para poner el 2-0, cuando restaban nueve minutos. A partir de ahí, los ferrolanos montaron una muralla que los madrileños no fueron capaces de derribar por lo que el encuentro se fue al descanso con 2-0 en el luminoso.

Ese ejercicio de resistencia continuó a pesar del cambio de lado. El Inter necesitaba ganar, por lo que redobló sus esfuerzos para recortar. Sin embargo, la defensa parrula, comandada por Mati Starna, estaba imperial. Eso les hizo crecer en ataque, y en la primera oportunidad que tuvieron, Penezio puso el 3-0 en el luminoso. Con todo, la alegría duró poco porque Cecilio recortó en la jugada siguiente tras un gran contragolpe.

Tocaba seguir remando porque quedaba mucho partido por delante. Los de Gerard Casas lo siguieron intentando por medio de Turbi y Diogo, pero el balón no quería entrar. Eso ayudó al Inter, especialmente a un Míguez que, tras una jugada personal, apretó el encuentro con un derechazo que se coló por la escuadra.

Eso, lejos de hundir a O Parrulo, le hizo sacar su garra más competitiva. Volvió a morder en defensa y en ataque volvió loca a la defensa, que estaba jugando al límite y eso tiene su riesgo. En una acción cometieron una falta muy peligrosa. Diogo, que estaba de dulce, no dudó en lanzarla directa y marcar un golazo para asombro de todos. Ante eso, Alberto Riquer apostó por el juego de cinco y le salió bien porque logró forzar otro penalti, este algo riguroso, que esta vez sí que logró marcarlo Pani, pero con cierto suspense tras tocar en Dennis.

Ahí comenzó un asedio total del Inter. Los visitantes percutieron una y otra vez la meta parrula, pero esta resistía estoicamente cada ataque. Sin embargo, en una acción de mala suerte, un rechace de Mati rebotó en Iván Rumbo y se introdujo en la portería. Un golpe duro, que fue definitivo porque a poco menos de 30 segundos para el final, Raya le dio la vuelta al marcador para tristeza de una A Malata que animó hasta el final a su equipo.