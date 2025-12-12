O Parrulo Ferrol-Movistar Inter, un duelo con la mirada puesta en la Copa de España

O Parrulo no jugará más en A Malata en 2025 Emilio Cortizas

Dos jornadas. Dos finales. Esos son los partidos que le quedan a O Parrulo Ferrol para seguir soñando con jugar una Copa de España que será un premio a una grandísima primera vuelta. El primero de ellos, que se disputará hoy en A Malata, no será nada sencillo, ya que recibe a uno de los mejores equipos de la historia, un Movistar Inter que lleva sin perder desde el 4 de octubre (19.00 horas).

Debido a ello y a la entidad de su rival, no será nada fácil hacerse con unos tres puntos que tendrían un valor doble, ya que les permiten acercarse a esos 30 que pueden otorgar la salvación y, de paso, permitirles seguir soñando con meterse para una Copa en la que también quiere estar el cuadro madrileño. A pesar de ello, tanto el capitán del equipo, Iván Rumbo, como el técnico, Gerard Casas, dicen que no se quieren desviar de su objetivo, que es la permanencia, porque “si nos centramos en la clasificación sería un error. Cada partido es una final para salvarnos, pero luego puede llegar un regalo. Hay opciones del premio gordo y lo vamos a intentar”, indicaron los dos.

De igual manera, saben que por delante tienen un reto muy complicado, ya que se miden a un Movistar Inter que “tiene muy buenos jugadores que saben mover el balón. Da gusto verlos jugar, pero con nuestra armas y A Malata vamos a intentar ganar”, apuntó el capitán al tiempo que su entrenador añadió que “tienen una plantilla hecha para ganar títulos y vienen en muy buena dinámica. Quizá sea el equipo más en forma de la liga. Son muy valientes, tanto en defensa como en ataque, y nos lo van a poner muy difícil”. En este sentido, también reclamó el apoyo de la afición parrula para que “luchemos juntos y podamos dar la sorpresa ante uno de los mejores equipos del mundo en cuanto a historia, en lo que a títulos se refiere”, finalizó el preparador catalán de O Parrulo.