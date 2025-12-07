O Parrulo Ferrol cae con la cabeza bien alta

Gonzalo Santa Cruz fue expulsado en la segunda parte Emilio Cortizas

O Parrulo Ferrol se mantiene en la zona noble de la clasifiación de Primera –la que clasifica primero para la Copa de España y después para los playoffs por el título– a pesar de la derrota con la que saldó su visita al Manzanares (4-3). La escuadra de la ciudad naval se marcha con la cabeza bien alta de la visita a un rival situado en la tercera plaza, pero que sufrió para llevarse el triunfo.

A pesar de que el equipo manchego llevó la iniciativa en los compases iniciales, O Parrulo Ferrol demostró en ese tramo tener argumentos para crear peligro. Por eso, tras el gol con el que la escuadra local se puso en ventaja –un disparo de Humberto desde la frontal se coló en la meta visitante–, el cuadro de la ciudad naval no tardó ni un minuto en restablecer las tablas después de que una acción individual de Morgato fuese remachado en boca de gol por Jhony.

Ese tanto dio paso a los mejores minutos de la escuadra local, que empezó a jugar con mucha más fluidez, lo que se tradujo en un par de tantos –uno de Eloy y otro de nuevo de Humberto– que hicieron que al descanso el encuentro llegase bastante encarrilado para el cuadro local.

Sin embargo, nada más regresar del descanso el segundo tanto de Jhoy devolvió la incertidumbre al resultado... sobre todo porque O Parrulo Ferrol tomó el control con decisión. Los riesgos que corrió hicieron que cualquier fallo acabase costando caro, como pasó cuando una pérdida de Santa Cruz, y luego de Mati Starna, permitió al rival marcar a placer.

A partir de ahí, los minutos fueron pasando y O Parrulo Ferrol tuvo que hacer frente a una inferioridad numérica por la expulsión de Santa Cruz. Pero ni eso permitió al Mananzares ampliar su renta ni el juego de cinco por el que el conjunto de la ciudad naval apostó en los instantes finales movieron el marcador –solo lo pudo hacer Rubén Orzáez a menos de veinte segundos del final–, que registró el triunfo de los de casa y a los visitantes los deja a la espera de volver a ganar cuando ejerza otra vez de local.